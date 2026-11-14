L-Gante se metió en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez y tomó partido: "Siempre de este lado"

En medio del escandaloso enfrentamiento entre la empresaria y la actriz, el cantante sorprendió con una publicación junto a su expareja y recibió una sugestiva respuesta que volvió a poner su romance en el centro de la escena.

En medio de la feroz guerra mediática que protagonizan Wanda Nara y la China Suárez, L-Gante decidió meterse en el escándalo y le mostró su apoyo a la empresaria. El artista sorprendió con una publicación en sus redes sociales y dejó en claro de qué lado está, aunque intentó llevar un mensaje de paz.

La llamativa decisión de Mauro Icardi y la China Suárez tras la feroz pelea con Wanda Nara: la foto que los delató

Todo sucedió después de que la conductora de MasterChef Celebrity y la actriz protagonizaran un explosivo intercambio de acusaciones, insultos y reproches a través de sus historias de Instagram.

En medio de la polémica, Elián Valenzuela decidió romper el silencio y compartió una fotografía junto a su expareja, en la que ambos aparecen sonrientes y haciendo un gesto con las manos.

"Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera", escribió el músico sobre la imagen, dejando entrever su apoyo a Wanda en uno de los momentos más conflictivos de su enfrentamiento con Icardi y la China.

Sin embargo, lejos de dejar pasar el gesto del cantante , Wanda decidió republicar la fotografía y agregó una frase que volvió a encender la polémica: "Cómo dolió este amor verdadero".

Las palabras de la conductora llamaron especialmente la atención por el momento en el que fueron publicadas. Si bien no mencionó directamente a Mauro Icardi, la frase podría interpretarse como una nueva indirecta hacia el futbolista, en medio de la guerra que mantiene con él y su actual pareja.

La respuesta de la China Suárez tras su cruce con Wanda Nara: "Soy millonaria..."

Después de que se filtrara un video donde Wanda Nara le dice de todo a la China Suárez, la actriz rompió el silencio y la disputa suma un nuevo capítulo. Mediante un posteo en historias de Instagram, la China decidió no quedarse callada y apuntó nuevamente contra la conductora de MasterChef: "Soy millonaria, pero en la vida".

La China decidió usar su cuenta de Instagram para compartir un video donde se la ve a ella de pequeña, en lo que parece una publicidad, llevándose un dedo a la boca en señal de silencio. "Me río y voy a seguir riendo de una 'mujer' que le dice a otra 'negra de mierda', interesada, prostituta y muerta de hambre. Chicos, les puedo caer bien, mal, regular", empezó su descargo.

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"Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando p... y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos, ¡que tengan un lindo fin de semana!", sentenció.

En otra historia con el fondo en negro se explayó más y justificó la forma en que consiguió mantenerse desde sus inicios en la actuación: "Y ya quedó obsoleto el 'querés ser como ella'. ¿Como quién? Yo soy millonaria, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches".

No pasó inadvertido el comentario hacia la forma en que Wanda Nara cobró notoriedad en los medios durante el inicio de su carrera. "No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, ¿qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo gané trabajando desde los 5 años", siguió.