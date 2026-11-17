Diputados debate el Presupuesto 2027 en comisión: el Gobierno busca el dictamen para llevarlo al recinto El área de Presupuesto y Hacienda discute la ley de leyes de cara al próximo año impulsado por la administración libertaria, con el objetivo de que avance para luego convocar a una sesión. Por Agregar C5N en









La comisión de Presupuesto y Hacienda se reúne en la Cámara de Diputados. La comisión de Presupuesto y Hacienda se reúne en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno, el cual podría dictaminarse este martes para debatirlo en el recinto el 25 de noviembre. La iniciativa sufrió varias modificaciones de parte de la administración libertaria con el objetivo de acercar posiciones con otros bloques y que avance.

El área de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja permanece reunido después de que se suspendiera la reunión prevista para el 28 de octubre, debido a los desacuerdos entre La Libertad Avanza y el PRO. Los aliados mantienen una serie de reclamos vinculados con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el mantenimiento de las rutas y el financiamiento universitario. En paralelo, el último borrador que circuló entre los bloques incluye un cambio significativo: la eliminación del capítulo de discapacidad.

Por lo pronto, el proyecto elaborado por el Gobierno prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un incremento del salario promedio del 25,4%. Además, la iniciativa estima que el valor del dólar alcanzará los $1.847,6 a fin de año y apunta a sostener el superávit fiscal, uno de los pilares de la estrategia económica.

La comisión de Presupuesto y Hacienda en una reunión clave. Cámara de Diputados En tal sentido, el Gobierno también calcula que habrá exportaciones por más de u$s130 mil millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los u$s15 mil millones. También espera un incremento del 3,4% del consumo privado y del 0,6% en el consumo público, junto a un aumento del 9,2% en la inversión, del 8,5% en las exportaciones y del 8,2% en las importaciones.

En tanto, una de las modificaciones fue la eliminación del capítulo de discapacidad. La decisión llegó después de las críticas que generó la inclusión de ese apartado en el proyecto enviado por el Gobierno y de la aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa impulsada por el oficialismo para establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad.