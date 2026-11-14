Wanda Nara reveló quién habría escrito los mensajes que publicó La China Suárez y por qué: "Una vez más te usó"

La empresaria publicó una contundente historia en Instagram en la que apuntó contra Mauro Icardi y puso en duda quién estuvo realmente detrás del descargo de su actual pareja.

La teoría de Wanda Nara sobre los escritos de La China Suárez.

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez parece no tener fin. Después de protagonizar un explosivo intercambio de acusaciones e insultos a través de las redes sociales, la empresaria lanzó una terrible acusación que involucra directamente a Mauro Icardi.

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Todo sucedió cuando las mediáticas estaban en plena discusión virtual, enfrentamiento que volvió a poner en el centro de la escena el escándalo que las enfrenta desde hace años. Sin embargo, entre los numerosos mensajes que compartió Wanda, hubo uno que llamó especialmente la atención por una fuerte acusación contra su exmarido.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity deslizó que el futbolista habría estado detrás de los mensajes que La China Suárez publicó en su contra, poniendo en duda que la actriz fuera la verdadera autora de algunas de las declaraciones.

"Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó", comenzó escribiendo Wanda, en una clara referencia a su extensa relación con el delantero.

Pero lejos de quedarse ahí, fue por más y lanzó una frase que encendió todavía más la polémica: "Esta vez, (te usó) el Instagram, porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados, ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él".

Para cerrar, Wanda sumó otra frase cargada de ironía: "Que me supere, ayudalo", un mensaje dirigido a la actriz con el que volvió a apuntar contra su exmarido.

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Todo sucedió durante la jornada de este sábado 14 de noviembre, después de que Wanda y la actriz protagonizaran un explosivo cruce a través de Instagram, con terribles acusaciones, reproches y revelaciones sobre sus vidas privadas.

Lejos de ponerle un freno al escándalo, la conductora de MasterChef Celebrity sorprendió al compartir una fotografía junto a su expareja, quien también decidió involucrarse en la polémica con un mensaje que no pasó desapercibido.

En la imagen, ambos aparecen sonrientes y haciendo un gesto con las manos; sobre la fotografía, el referente de la cumbia 420 escribió: "Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera", dejando en claro de qué lado está en esta guerra.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que Wanda decidió agregar al republicar la historia del músico: "Cómo dolió este amor verdadero".