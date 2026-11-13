13 de noviembre de 2026 Inicio
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Se supo quién sería el jurado "bajo siete llaves" que reemplazaría a Damián Betular en MasterChef

El pastelero habría dejado una excelente impresión en la producción durante un casting anterior y ya es conocido por el canal.

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Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.

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Telefe ya tendría un candidato inesperado para ocupar el lugar de Damián Betular en el jurado de MasterChef Celebrity durante su ausencia. Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, el nombre que pica en punta es el del pastelero Mauricio Asta, quien ya habría pasado por un casting y tendría grandes chances de sumarse al programa que conduce Wanda Nara.

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El periodista anticipó la primicia al comentar con cierto misterio: "A mí me dieron un nombre en estos días que ya hizo el casting para esta temporada y que es un tapado porque nadie lo pensó. Es bomba. Este es el tapado del que nadie habla". Luego despejó la incógnita. "A mí me dicen que el jurado que pica en punta para reemplazar a Damián Betular es el pastelero Mauricio Asta".

La salida temporal de Betular se debe a sus compromisos teatrales. El pastelero volverá a interpretar a Edna Turnblad en el musical Hairspray, que llegará a Mar del Plata durante la temporada de verano, por lo que deberá alejarse de las grabaciones del reality.

Por ahora la incorporación de Asta no fue confirmada de manera oficial y la producción de Telefe mantiene cautela sobre los cambios en el jurado.

Por qué Mauricio Asta sería el elegido de MasterChef

Según explicó Etchegoyen, en Telefe ya conocían el trabajo de Mauricio Asta. El pastelero había participado de un casting cuando se buscaba una figura para ocupar el lugar de Donato De Santis, y además ya se había desempeñado como jurado en El Gran Premio de la Cocina, un ciclo de la misma productora.

En aquella oportunidad la producción se inclinó por Maru Botana porque quería incorporar a una mujer, aunque el pastelero había dejado una muy buena impresión. "Me dicen desde el canal que les encantó el casting que hizo cuando se buscaba el reemplazo de Donato. Se inclinaron por Maru Botana porque querían una mujer, pero Mauricio les encantaba, a tal punto que lo ven muy parecido desde lo que da frente a cámara al mismísimo Betu", contó el periodista.

Además de su conocimiento gastronómico y su especialidad en pastelería, Etchegoyen destacó su perfil televisivo, que guardaría similitudes con el estilo de Betular. "Sabe mucho de cocina y sobre todo de pastelería, pero lo ven como un showman total", aseguró. A esto se suma otro factor a su favor. Según el periodista, Dolli Irigoyen no tendría intenciones de afrontar las extensas jornadas de grabación, lo que deja a Asta como el candidato con mayores posibilidades.

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