En forma a sus 54 años: así fue la sorprendente transformación de Karl Urban El actor de The Boys y Mortal Kombat II contó detalles de su preparación para las exigencias físicas de sus personajes y explicó qué hábitos sostiene para mantenerse activo con el paso de los años. Por Agregar C5N en









Karl Urban mostró su preparación física para interpretar a Johnny Cage en Mortal Kombat II y mantenerse en forma a sus 54 años.

Karl Urban habló sobre su preparación para interpretar a Johnny Cage en Mortal Kombat II.

Durante varios meses incorporó distintas disciplinas bajo la supervisión de un instructor.

También destacó la importancia de la alimentación para acompañar el trabajo físico.

El actor remarcó que mantenerse en buenas condiciones le permite afrontar mejor las exigencias de los rodajes. En forma a sus 54 años: el actor de The Boys y Mortal Kombat II contó cómo combina distintas disciplinas y una alimentación cuidada para prepararse para sus exigentes escenas de acción. Así fue la sorprendente transformación de Karl Urban.

Urban mantiene una exigente preparación física para afrontar sus trabajos en el cine y la televisión. A la mitad de su vida, el protagonista neozelandés sostiene una rutina que combina entrenamiento de fuerza, ejercicio cardiovascular, artes marciales y trabajo de movilidad.

Para él, cuidar el estado físico no debería estar relacionado únicamente con conseguir una determinada apariencia. Mantenerse activo también permite conservar la capacidad de realizar actividades cotidianas y sostener un estilo de vida saludable con el paso del tiempo.

Como fue la impresionante transformación de Karl Urban El Karl Urban de The Boys y Mortal Kombat II contó que para prepararse para el papel de Johnny Cage entrenó durante varios meses casi todos los días. El objetivo no fue solamente ganar fuerza, sino también mejorar aspectos como la velocidad, la coordinación y la agilidad. Para su preparación, Urban pasó entre tres y cuatro meses entrenando de manera prácticamente diaria.

Su rutina incluyó pesas, cardio y sesiones de artes marciales junto a un instructor. El intérprete también incorporó ejercicios de velocidad similares a los que utiliza Novak Djokovic durante sus calentamientos antes de los partidos de tenis. Según explicó, este tipo de trabajo fue especialmente intenso y le permitió enfocarse en el movimiento y la coordinación.