Emanuel Ortega se angustió al hablar de lo que vivió Julieta Prandi con su exmarido: "Me cuesta un poco"

El músico se abrió en la mesa de Juana Viale donde contó, con total honestidad, cómo vivió junto a su actual pareja el horror que ella atravesó.

En su visita al programa Almorzando con Juana, el hijo de Palito y Evangelina Salazar indicó: “A mí me cuesta un poco hablar del tema. Es un tema súper delicado y que pertenece a un momento muy personal y muy delicado de su vida”.

Luego, con la voz afectada, recordó lo relatado por Prandi sobre su matrimonio con el empresario y sostuvo: “Yo no terminaba nunca de salir de mi asombro”. "Me encontré con una persona sorprendentemente fuerte. ¿Cómo está de pie esta mujer?”, comentó sobre la entereza de la modelo ante la gravedad del tema.

“Nunca es fácil toparte con una persona que está en el estado que ella estaba”, afirmó, dejando en claro cómo vivió él el proceso que atravesó su pareja y añadió: “A pesar de eso, era ver a diario una vitalidad, un empuje, una fortaleza, una valentía y unos cojones que a veces a nosotros muchas veces nos faltan”.

Pero también analizó el sistema judicial argentino y disparó: “En nuestro país tenemos un sistema muy machista, donde la justicia tiene todas las garantías sobre la mesa para el varón. El sistema está diseñado ante todo para que prevalezca la palabra del varón o los derechos del varón y... por ahí atrás aparece la mujer a la que hay que preguntarle una y mil veces si lo que dice es como lo dice y se la pone a prueba”.

Celebro que esto haya terminado como terminó, porque me parece que es un precedente muy importante para cientos de miles de personas y sobre todo mujeres que padecen violencia de todo tipo y que no se animan a hablarlo” , concluyó sobre la condena que recibió Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

