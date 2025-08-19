Caso Julieta Prandi: el abogado de Contardi pedirá la nulidad del juicio

Fernando Sicilia indicó que si Casación otorga ese beneficio es probable que no quede libre, sino que se haría un juicio por jurados, como lo había pedido. Además, cuestionó la tarea del Juzgado, porque hizo “todo por Zoom”.

Fernando Sicilia explicó que tiene 20 días tras la condena para presentar el pedido de nulidad del juicio

El abogado de Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra su exesposa, Julieta Prandi, anticipó que pedirá la nulidad del juicio. Fernando Sicilia aseguró que alguno de los jueces del Tribunal Oral que lo juzgaron le tendrían que haber dicho a su defendido que con el escrito que había presentado su anterior letrado “ estaba renunciando a un derecho constitucional, que es el de ser juzgado por pares, o sea un juicio por jurados y no lo hicieron”.

De acuerdo a lo explicado por el letrado, eso figura en el Código Penal y por ello “le tendrían que haber detallado todo ese proceso” . El principio de juez natural consagrado está en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.

“Lo que hizo el Tribunal atenta contra el debido proceso y contra el derecho de defensa. Si le hacés firmar a Contardi un escrito, hay cuestiones técnicas y artículos que no entiende. El Tribunal no respetó ese debido proceso y el ejercicio eficaz de una defensa”, indicó en declaraciones a ATP Radio.

Para Sicilia, “se rasgaron las vestiduras diciendo que tenían que empezar ya el juicio y estuvieron un año”. Ahora, el abogado tiene 20 días tras la condena para presentar el pedido y y aseguró que ya hizo “la reserva a la Cámara de Casación”, por lo que indicó que “la idea es tenerlo listo para la semana que viene” .

Sin embargo, advirtió que en caso de que Casación dictamine un f allo favorable hacia su cliente es probable que no quede libre (si hay nulidad no se puede hacer un nuevo juicio por el mismo delito), ya que lo más probable es que se disponga un nuevo juicio, pero ahora sí por un jurado popular.

Sicilia cuestionó la tarea del Juzgado, porque hizo “todo por Zoom, la pericia a Julieta Prandi en 2022, cuando no había ninguna pandemia para hacerla de esa manera”.

El abogado de Contardi volvió a pedir la prisión domiciliaria

Además de adelantar que pedirá la nulidad del juicio contra Claudio Contardi por el cual fue condenado 19 años, también reconoció que volvió a pedir la prisión domiciliaria por los carriles ordinarios, ya que apenas se conoció la condena le rechazaron un recurso de hábeas corpus por la misma solicitud.

“Hace tres meses interpuse un pedido similar de hábeas corpus y la Cámara de Mercedes me lo concedió. Nosotros decimos que la detención es arbitraria porque Contardi se presentó siempre en estos cinco años, se ajustó a derecho y no se contempló la cuestión personal”, explicó.

Y aclaró: “Lo único que se hizo sin fundamento fue encerrarlo por el monto de la pena por el cual el tribunal lo condenó. El hábeas corpus es el recurso más rápido para subsanar un perjuicio irreparable y que más perjuicio irreparable que estar detenido”.

Por otro lado, el letrado detalló que “en el fallo se dijo que no demostró grupo familiar compuesto, dónde vive, pero ahora se le acreditó todo eso mediante expensas, acta de matrimonio para demostrar arraigo”.

También reveló que pidió “toda la causa” para conocer los detalles de las pericias a las que fue sometida Julieta Prandi, ya que sólo vio “una sola vez” y “por Zoom”, pero acusó que, por el momento, se le está “denegando” el expediente.

En cuanto al lugar de detención, el defensor de Contardi pidió que sea llevado al Penal de Campana, porque allí tiene "cerca a su familia”, pero finalmente el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) le dio cupo en la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están alojados los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. “La familia para ir a verlo tiene que hacer un viaje de 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta”, graficó Sicilia.