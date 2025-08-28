Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada" La modelo se refirió a su actualidad amorosa, luego que su expareja, Claudio Contardi, terminara con una condena a 19 años tras una batalla judicial de cinco años.







Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

A dos semanas del juicio que condenó a Claudio Contardi a 19 años, la modelo Julieta Prandi se refirió a su momento sentimental actual y aseguró que está “feliz y enamorada”, luego de una batalla judicial de cinco años.

La conductora llevó adelante un proceso que terminó en la condena de su exmarido y padre de sus hijos por violencia de género y violación reiterada. Luego de esto, puede confirmar que se encuentra en un buen momento y en pareja con Emanuel Ortega.

“Yo les digo a todas las víctimas de violencia, no importa quién: tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo”, indicó y agregó que “fueron cinco años donde tuve que pasar muchísimas cosas, pericias, tratamientos, por mí y por la Justicia. Es durísimo el proceso”.

Prandi Redes sociales En cuanto a Wanda Nara, opinó: “¿Si se encuentra justicia? Yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino. Esto lo digo para todas, para Wanda y para las que necesitan hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación”.

“Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso de transitar, pero bueno, que se puede encontrar justicia”, concluyó.

