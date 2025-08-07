Emanuel Ortega declaró en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Una persona ultrajada y rota"

El cantante Emanuel Ortega declaró en la segunda audiencia del juicio por el abuso de Julieta Prandi, y contra su exmarido, el empresario Claudio Contardi. “¿Estuvieron alguna vez frente a una persona ultrajada y rota? Esa es la persona que yo conocí”, aseguró.
La actual pareja de la modelo contó este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, que el acusado "es un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras”.
Resaltó sobre el estado anímico en que quedó la modelo, luego de los abusos que padeció: "Era como acercarse a un perrito, acariciarlo y que agachara la cabeza. Eso es sinónimo de hostigamiento, violencia física, emocional y psicológica”.
El músico y la mediática comenzaron su relación en el año 2020, específicamente durante la pandemia. Se conocieron por redes sociales y luego comenzaron a hablar por teléfono. La relación se formalizó a mediados de ese año, cuando ella había comenzado con el proceso judicial contra su exmarido y padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco.