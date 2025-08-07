Emanuel Ortega declaró en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Una persona ultrajada y rota" El músico y actual pareja de la conductora, describió la situación de vulnerabilidad que tenía ella luego de sufrir la "violencia física, emocional y psicológica" de Claudio Contardi. Por







Los famosos se conocieron en 2020 en medio del proceso judicial de ella contra su exmarido. Redes Sociales

El cantante Emanuel Ortega declaró en la segunda audiencia del juicio por el abuso de Julieta Prandi, y contra su exmarido, el empresario Claudio Contardi. “¿Estuvieron alguna vez frente a una persona ultrajada y rota? Esa es la persona que yo conocí”, aseguró.

La actual pareja de la modelo contó este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, que el acusado "es un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras”.

Resaltó sobre el estado anímico en que quedó la modelo, luego de los abusos que padeció: "Era como acercarse a un perrito, acariciarlo y que agachara la cabeza. Eso es sinónimo de hostigamiento, violencia física, emocional y psicológica”.