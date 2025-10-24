24 de octubre de 2025 Inicio
Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Se trata de una historia que causó furor y llegó al top 10 de la plataforma de streaming.

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Netflix tiene en su catálogo algunas de las series más vista del momento. Una de ellas es Envidiosa, la exitosa serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani. La plataforma de streaming anunció el estreno de la tercera temporada para antes de lo esperado por los fanáticos de esta historia.

La fecha elegida en la que se conocerá cómo sigue la vida de Vicky es el 19 de noviembre. Tras la buena aceptación del público de la primera temporada en 2024, la segunda entrega logró posicionarse rápidamente en los rankings de la plataforma de streaming.

Creada por Adrián Suar, esta comedia de producción argentina regresa para seguir la historia de su protagonista, a quien le tocará enfrentarse a una nueva etapa llena de cambios que pondrán a prueba todo aquello que ella consideraba resuelto en su vida.

Netflix Envidiosa Temporada 3

Qué se sabe de la temporada 3 de Envidiosa en Netflix

La sinopsis de la tercera temporada de envidiosa dice que luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades.

Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.

Para esta nueva temporada, además de sus protagonistas contará con la participación de nuevas caras como María Abadi, Agustín “Rada” Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola. Además de las participaciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

