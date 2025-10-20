El llamativo posteo de Pablo Lescano tras abandonar MasterChef Celebrity: "Sin culpa..."

El cantante fue parte de la primera gala de eliminación y pese a armar su plato, anunció que por cuestiones de agenda laboral decisión dar un paso al costado del reality de Telefe.

MasterChef Celebrity tuvo su primera gala de eliminación , y sorprendió con una llamativa salida del certamen: sin previo anuncio, el cantante Pablo Lescano comunicó su renuncia al programa.

El reality conducido por Wanda Nara y con el trío de jurados compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, culminó su semana inicial de desafíos. Después de haber sido salvado por los jurados, el músico tomó la palabra y tomó la drástica decisión.

“No me voy a estar emocionando, pero decirles que son unos compañeros excelentes, que la pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef. Tengo muchos compromisos con la música . Yo me mandé igual, y no tomé dimensión de lo que es este torneo de cocina. Estoy triste ”, fue la explicación que dio. Esto sorprendió tanto a sus compañeros, a la conductora y el jurado, lo que terminó con aplausos y tristeza.

Posteriormente, el referente de la cumbia argentina, recibió el cariño de sus compañeros en las redes sociales e incluso de sus seguidores y utilizó eso para hacer un último posteo respecto a su determinante decisión.

“Comé sin culpa”, se lee en el grafiti de la foto que publicó, donde se lo ve posando con los brazos abiertos como sorprendido, acompañado de algunos mensajes de lamento y reproches por parte de los fanáticos.

Pablo Lescano Instagram

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Posteriormente a la renuncia de Pablo Lescano, MasterChef continuó con la gala de eliminación y La Joaqui, Andy Chango, Luis Ventura, Esteban Mirol, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Emilia Attias, Julia Calvo, Cachete Sierra, Jorge “Roña” Castro y Marixa Balli peleaban por no abandonar el programa culinario.

En la decisión final, Ventura, Roña, Mirol y Attias quedaron señalados por el jurado como los responsables de los platos menos logrados de la noche. Betular subrayó la dificultad de eliminar a alguien en la primera semana: “Cuatro platos con muchas dificultades, es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana, es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas”.

La actriz y el periodista fueron salvados, y en el mano a mano quedaron el boxeador y el presidente de APTRA. Finalmente, el campeón del boxeo fue el primer elegido en despedirse de las cocinas. “Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros”, alcanzó a decir Castro antes de despedirse.