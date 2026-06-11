Quiénes son los famosos que pueden participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity Se viene una nueva edición del ciclo de cocina más famoso y se renueva la grilla de participantes. Agregar C5N en









Empieza a armarse el elenco para el reality de cocina.

Durante el mes de marzo, Ian Lucas se coronó como el gran ganador de MasterChef Celebrity, alzándose con el trofeo luego de una entrega que tuvo a la audiencia completamente cautivada frente al televisor. A pesar de que el festejo es reciente, las autoridades de Telefe no perdieron el tiempo y ya pusieron en marcha los motores para estructurar la siguiente temporada del reality culinario. La intención del canal es replicar el éxito alcanzado, por lo que los equipos de trabajo ya se encuentran delineando los primeros pasos de la competencia.

MasterChef Redes sociales Los detalles sobre el futuro del programa fueron expuestos por Guido Záffora en El Observador, donde reveló que el equipo de producción inició los contactos preliminares con diversas personalidades del ambiente artístico, las canchas, el plano cultural y el universo de las redes sociales. El objetivo es armar un elenco bien variado que logre capturar la atención del público local desde el primer minuto, apostando a perfiles que generen conversación y que tengan fuerte llegada en los medios.

"Empezaron los llamados. Quieren personajes fuertes. Ya hay una posible lista, no quiere decir que estén confirmados, pero sí tentados por la producción", detalló el panelista respecto a las negociaciones que se llevan adelante a puertas cerradas. De esta forma, aunque todavía no hay firmas estampadas en los contratos oficiales, las invitaciones formales ya están circulando en el ambiente de la farándula para tantear la disponibilidad de las figuras de cara a los exigentes meses de grabación.

Los famosos que Telefe tiene en carpeta para MasterChef Celebrity Dentro de la danza de nombres sobresalen algunas figuras directamente ligadas al círculo íntimo de Wanda Nara. De acuerdo a lo expresado por el periodista, en los pasillos de Telefe, existe una fuerte intención de tentar a Zaira Nara, a Nora Colosimo y asimismo a Daniela, la actual pareja de Maxi López. Con este combo familiar, la producción buscaría asegurarse el rebote mediático y la atención de los programas de espectáculos desde el arranque mismo de la competencia de cocina.

Zaira Nara en IG Las redes se llenaron de opiniones divididas en torno al look que eligió la influencer. Redes Sociales En la lista de potenciales participantes también figura Débora Nishimoto, la actriz que se encuentra en pareja con Esteban Lamothe y que viene de ponerse en la piel de la China Suárez en la reciente serie vertical. Su perfil fresco y su actual exposición en las plataformas de streaming la convierten en una de las apuestas más interesantes de la producción para refrescar la pantalla y atraer a un público joven que consume ficciones en formatos no tradicionales.

"También por ejemplo quieren a Guillermo Andino, a Diego Topa, que son personajes que están muy lejos de los realitys pero que pueden sorprender", reveló Guido respecto a las cartas guardadas que tiene la señal. La inclusión de un conductor de la vieja escuela y de un indiscutible referente del ámbito infantil representaría un volantazo total para el formato, apostando a perfiles queridos por toda la familia que jamás se mostraron en este tipo de competencia. Para cerrar el abanico, los creadores de contenido digital tampoco se quedarían afuera del gran show televisivo. Entre los candidatos que empezaron a sonar con fuerza se destacan los nombres de Santi Talledo y Nati Jota, dos pesos pesados de los canales de streaming que cuentan con una enorme comunidad de seguidores en las redes sociales. Con esta fisonomía de casting, Telefe busca rearmar un plantel que combine popularidad, carisma y golpes de efecto inesperados.