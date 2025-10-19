IR A
IR A

Escándalo en Telefe contra Gran Hermano: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento"

El canal quedó expuesto luego de revelarse una insólita situación que se vivirá en la nueva edición del reality.

Gran Hermano: Generación Dorada﻿ ya generó mucha polémica en redes sociales.

Gran Hermano: Generación Dorada﻿ ya generó mucha polémica en redes sociales.

Captura Telefe
daniela celis conto como reacciono thiago medina a las criticas de martin cirio y revelo un gesto del streamer
Te puede interesar:

Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina a las críticas de Martín Cirio y reveló un gesto del streamer

A través de su cuenta de X, @RealTimeRating se hizo eco de la información brindada por el conductor: "Según Santiago del Moro, un participante de Gran Hermano irá a ver un partido del Mundial a Estados Unidos. Será elegido por la gente". Con estas palabras, generó un fuerte repudio en la audiencia con motivo de la falta de aislamiento.

Por otro lado, hizo mención al final de la edición Generación Dorada: "Y confirmó que el reality terminará en septiembre". De igual manera, todavía se desconoce cuándo empezará por Telefe y esto mantiene al público en vilo, ya que los rumores son muchos y las certezas son pocas.

Gran Hermano Generación Dorada Mundial 2026
Santiago Del Moro generó un fuerte escándalo con Gran Hermano.

Santiago Del Moro generó un fuerte escándalo con Gran Hermano.

Con motivo de la viralización de este posteo, el usuario @korydjarin citó la publicación y expresó: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento". Así, superó las 550 mil visualizaciones y quedó por encima de los 23 mil me gustas, cifras que evidenciaron la bronca de los fanáticos del reality show.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/korydjarin/status/1979192787720359942&partner=&hide_thread=false

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

El canal Telefe desplazó a la mediática Wanda Nara de su programación para el 2026, ya que cambiará la conducción de un exitoso programa e incorporará a Vero Lozano para que esté al frente del histórico ciclo.

Wanda Nara condujo MasterChef y Bake Off Famosos
Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

Daniela acompañará a Thiago en la rehabilitación.

Daniela Celis contó que Thiago Medina tiene que aprender a leer y escribir tras el accidente

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

El joven volvió a su hogar y pudo abrazar a sus pequeñas.
play

Emotivo video: Daniela Celis mostró la recuperación del ex Gran Hermano Thiago Medina

Tras pasar un mes internado, Thiago volvió a su casa y continúa su recuperación. 

Nacho reveló cómo se encuentra Thiago tras recibir el alta: "No recordaba nada"

últimas noticias

Argentina enfrenta a Marruecos por el Mundial Sub 20.

En busca de la gloria: Argentina empata 0-0 con Marruecos por la final del Mundial Sub 20

Hace 6 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 20 de octubre

Hace 11 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 20 de octubre

Hace 14 minutos
play
Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

Hace 19 minutos
play

La emoción de la mamá de Juan Manuel Villalba: "Con estar acá, él ya ganó"

Hace 32 minutos