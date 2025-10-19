Escándalo en Telefe contra Gran Hermano: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento" El canal quedó expuesto luego de revelarse una insólita situación que se vivirá en la nueva edición del reality.







Gran Hermano: Generación Dorada﻿ ya generó mucha polémica en redes sociales. Captura Telefe

El canal Telefe sumó un nuevo escándalo en la previa al estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, ya que el propio conductor Santiago del Moro anticipó un dato sobre el reality show y el público no lo tomó para nada bien en redes sociales.

A través de su cuenta de X, @RealTimeRating se hizo eco de la información brindada por el conductor: "Según Santiago del Moro, un participante de Gran Hermano irá a ver un partido del Mundial a Estados Unidos. Será elegido por la gente". Con estas palabras, generó un fuerte repudio en la audiencia con motivo de la falta de aislamiento.

Por otro lado, hizo mención al final de la edición Generación Dorada: "Y confirmó que el reality terminará en septiembre". De igual manera, todavía se desconoce cuándo empezará por Telefe y esto mantiene al público en vilo, ya que los rumores son muchos y las certezas son pocas.

Gran Hermano Generación Dorada Mundial 2026 Santiago Del Moro generó un fuerte escándalo con Gran Hermano. Captura X

Con motivo de la viralización de este posteo, el usuario @korydjarin citó la publicación y expresó: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento". Así, superó las 550 mil visualizaciones y quedó por encima de los 23 mil me gustas, cifras que evidenciaron la bronca de los fanáticos del reality show.