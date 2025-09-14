Luto en el mundo del boxeo: murió el excampeón Ricky Hatton a días de anunciar su regreso

Hacía una semana había comunicado que volvería a pelear, pero luego de no haber asistido a una velada de uno de sus pupilos, sus amigos llamaron a la Policía. Al llegar a su casa de Manchester, lo encontraron sin vida. Por el momento se desconocen las causas de su deceso, aunque no aseguran que “no hay circunstancias sospechosas”.

El mundo del boxeo quedó impactado por la muerte repentina del excampeón del mundo, Ricky Hatton , a una semana de haber anunciado su regreso a los rings. El deportista de 46 años fue encontrado sin vida en su casa de Manchester, luego que la Policía local recibiera un llamado. Los agentes se acercaron al domicilio y, cerca de las 6:45 de este domingo, lo hallaron sin vida .

Según reportó el diario Daily Mail, sus amigos estaban preocupados, ya que el boxeador tenía que asistir a una velada en la que peleaba uno de sus pupilos, pero nunca apareció. Fue la Policía quien constató su muerte una vez llegado al lugar.

“Agentes fueron llamados por un miembro del público para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 de hoy, donde encontraron el cadáver de un hombre de 46 años. Actualmente, no se cree que existan circunstancias sospechosas ”, explicó un vocero de la Policía de Greater Manchester a CNN este domingo. De momento se desconocen las causas de su muerte .

Hatton no solo tenía planeado estar junto a sus amigos durante el sábado en la noche, sino que, además, este domingo tenía estar presente en clásico entre Manchester City , equipo del que era fanático, ante el Manchester United.

A raíz de ello, el equipo dirigido por Pep Gurdiola no solo brindó un homenaje en la pantalla principal de estadio y se realizó un minuto de silencio previo al duelo , sino también los jugadores salieron con un brazalete negro .

manchester city

Quién era Ricky Hatton

El británico comenzó su carrera en 1997 hasta 2006, donde anunció su retiro. Durante dicho período conquistó cinco campeonatos mundiales en la categoría peso welter superligero de la Federación Internacional (IBF) y de la Organización Mundial (IBO), y se consolidó como uno de los favoritos del público.

Siendo un luchador agresivo, ganó 45 de sus 48 combates profesionales durante una brillante carrera de 15 años, donde se enfrentó a figuras como Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao y Kostya Tszyu.

Si bien había anunciado su retiro, tuvo un brevemente regreso en 2012 para una última pelea contra el ucraniano Vyacheslav Senchenko, quien lo noqueó en el noveno asalto. En los años posteriores, Hatton se dedicó a la promoción y entrenamiento de boxeadores, y participó en programas televisivos como Dancing on Ice.

Ahora, hace una semana nuevamente había confirmado que tenía planeado volver a pisar el cuadrilátero. “Creo que sé qué peleas soy capaz de hacer y cuáles están fuera de mi alcance. Y esta sí que la puedo hacer. No se preocupen por mí”, señaló en declaraciones al medio The Sun.

“Me enorgullece mucho haber sido tan querido y que la gente se preocupe cuando se entera de mi regreso. Pero no soy tan tonto como parezco”, agregó. Su presentación estaba pactada para el 2 de diciembre en Dubái para enfrentarse a Eisa Aldah.