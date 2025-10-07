El peor momento de un ex-Gran Hermano: "Me está destripando, ya está..." Uno de los participantes más queridos de las últimas ediciones tuvo un colapso en vivo por televisión.







Uno de los más queridos de Gran Hermano 2022-23 tuvo su peor momento. Captura Telefe

Uno de los exparticipantes de Gran Hermano más queridos de los últimos años se encuentra en su peor momento y conmovió a todos con sus palabras luego de renunciar en vivo a un programa que le había dado la oportunidad de volver a la televisión.

Durante una nueva edición de Cuestión de peso, el participante Ariel "Big Ari" Ansaldo se cansó de su presente en el certamen y explotó contra los integrantes del ciclo. "¡Son unos mentirosos! Dos meses hostigándome con que me iba a ir mal, con que iba a fracasar... Estoy harto de pasarla mal en las charlas. Llegó el momento, ya está. Es siempre lo mismo", comenzó por expresar.

Luego, directamente decidió renunciar en vivo: "Estoy cansado, estoy quedando muy mal y yo no soy así. No quiero estar más, listo. Me quiero ir ahora. Hace dos meses que me la paso dando explicaciones, yo vine a bajar de peso y a hacer reír a la gente, y me hacen quedar mal". Así, decidió ponerle punto final a su paso por el programa de El Trece y tomó a todos por sorpresa.

Ariel Ansaldo Gran Hermano Big Ari renunció a Cuestión de peso y preocupó a todos. Captura Vorterix

Para finalizar, antes de retirarse en vivo de Cuestión de peso, Ansaldo confesó: "Este programa me está destripando, no quiero saber más nada". De esta manera, todos observaron a Big Ari irse del ciclo en directo y generó una notoria incomodidad en el conductor Mario Massaccesi y los demás.