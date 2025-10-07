IR A
El peor momento de un ex-Gran Hermano: "Me está destripando, ya está..."

Uno de los participantes más queridos de las últimas ediciones tuvo un colapso en vivo por televisión.

Uno de los más queridos de Gran Hermano 2022-23 tuvo su peor momento.

Captura Telefe
Thiago sufrió un accidente de moto que lo llevó a luchar por su vida durante tres semanas.
Thiago Medina reveló el sueño que quiere cumplir tras salir de terapia intensiva: "La vida ahora cambió"

Durante una nueva edición de Cuestión de peso, el participante Ariel "Big Ari" Ansaldo se cansó de su presente en el certamen y explotó contra los integrantes del ciclo. "¡Son unos mentirosos! Dos meses hostigándome con que me iba a ir mal, con que iba a fracasar... Estoy harto de pasarla mal en las charlas. Llegó el momento, ya está. Es siempre lo mismo", comenzó por expresar.

Luego, directamente decidió renunciar en vivo: "Estoy cansado, estoy quedando muy mal y yo no soy así. No quiero estar más, listo. Me quiero ir ahora. Hace dos meses que me la paso dando explicaciones, yo vine a bajar de peso y a hacer reír a la gente, y me hacen quedar mal". Así, decidió ponerle punto final a su paso por el programa de El Trece y tomó a todos por sorpresa.

Ariel Ansaldo Gran Hermano
Big Ari renunció a Cuestión de peso y preocupó a todos.

Para finalizar, antes de retirarse en vivo de Cuestión de peso, Ansaldo confesó: "Este programa me está destripando, no quiero saber más nada". De esta manera, todos observaron a Big Ari irse del ciclo en directo y generó una notoria incomodidad en el conductor Mario Massaccesi y los demás.

Escándalo en El Trece: levantaron Los 8 escalones y se reveló un fuerte conflicto entre Pampita y Guido Kaczka

Se destapó un nuevo escándalo en El Trece luego de conocerse que levantaron el programa Los 8 escalones y revelaron un fuerte conflicto entre Carolina "Pampita" Ardohain y Guido Kaczka, los últimos dos conductores del histórico ciclo que debutó en enero de 2014.

Pampita y Guido Kaczka
Pampita y Guido Kaczka fueron los últimos dos conductores de Los 8 escalones.

