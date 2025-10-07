El peor momento de un ex-Gran Hermano: "Me está destripando, ya está..."

Uno de los exparticipantes de Gran Hermano más queridos de los últimos años se encuentra en su peor momento y conmovió a todos con sus palabras luego de renunciar en vivo a un programa que le había dado la oportunidad de volver a la televisión.
Uno de los participantes más queridos de las últimas ediciones tuvo un colapso en vivo por televisión.
Uno de los exparticipantes de Gran Hermano más queridos de los últimos años se encuentra en su peor momento y conmovió a todos con sus palabras luego de renunciar en vivo a un programa que le había dado la oportunidad de volver a la televisión.
Durante una nueva edición de Cuestión de peso, el participante Ariel "Big Ari" Ansaldo se cansó de su presente en el certamen y explotó contra los integrantes del ciclo. "¡Son unos mentirosos! Dos meses hostigándome con que me iba a ir mal, con que iba a fracasar... Estoy harto de pasarla mal en las charlas. Llegó el momento, ya está. Es siempre lo mismo", comenzó por expresar.
Luego, directamente decidió renunciar en vivo: "Estoy cansado, estoy quedando muy mal y yo no soy así. No quiero estar más, listo. Me quiero ir ahora. Hace dos meses que me la paso dando explicaciones, yo vine a bajar de peso y a hacer reír a la gente, y me hacen quedar mal". Así, decidió ponerle punto final a su paso por el programa de El Trece y tomó a todos por sorpresa.
Para finalizar, antes de retirarse en vivo de Cuestión de peso, Ansaldo confesó: "Este programa me está destripando, no quiero saber más nada". De esta manera, todos observaron a Big Ari irse del ciclo en directo y generó una notoria incomodidad en el conductor Mario Massaccesi y los demás.
Se destapó un nuevo escándalo en El Trece luego de conocerse que levantaron el programa Los 8 escalones y revelaron un fuerte conflicto entre Carolina "Pampita" Ardohain y Guido Kaczka, los últimos dos conductores del histórico ciclo que debutó en enero de 2014.