"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

La falsa noticia generó preocupación entre sus seguidores y obligó a quien fuera participante del reality a publicar un video en X.

Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.

El exparticipante de Gran Hermano Emma Vich debió salir a aclarar públicamente que se encuentra en buen estado de salud luego de que comenzara a viralizarse una falsa noticia sobre su muerte. Hasta su reaparición en redes, la situación generó una fuerte preocupación entre sus seguidores y familiares durante este miércoles 20 de mayo.

El encuentro secreto entre dos ex Gran Hermano que terminaron en un hotel tras una noche fogosa

A través de un video publicado en sus redes sociales, el influencer cordobés llevó tranquilidad a su fandom y cuestionó duramente este tipo de contenidos falsos que circulan en internet. “Gente, estoy vivo” , expresó Emma en el inicio de la grabación que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del reality de Telefe.

“No hagan ese tipo de mentiras o fake news porque son horribles. Hay familia atrás, hay amigos, hay gente” , agregó el ex hermanito, quien aseguró que comenzó a recibir numerosos mensajes preguntándole por su estado de salud luego de que se expandiera el rumor en redes sociales.

Además, Emma explicó que actualmente se encuentra en Buenos Aires trabajando y realizando contenido para sus plataformas digitales. “Estoy bien, haciendo contenido y laburos” , sostuvo el mediático, quien agradeció especialmente a las personas que le escribieron preocupadas por la noticia falsa.

NO REPLIQUEN FAKE NEWS ! ESTOY BIEN GRACIAS A LA GENTE QUE SE PREOCUPÓ Y ME ESCRIBIÓ pic.twitter.com/FOXRPcW3Zz

La fake news generó una enorme repercusión debido a la popularidad que el cordobés alcanzó durante su paso por Gran Hermano, edición en la que se convirtió en uno de los participantes más comentados y polémicos de la temporada conducida por Santiago del Moro.

En paralelo, Emma también volvió a quedar en el centro de la escena por sus recientes cruces mediáticos con Juani Car, a quien cuestionó públicamente en redes sociales tras su ingreso a la actual edición del reality.

Así fue el paso de Emma Vich por Gran Hermano

Emma Vich se transformó en una de las figuras más fuertes y controversiales de Gran Hermano 2023 (comenzó el 11 de diciembre de ese año) gracias a su personalidad explosiva, su carisma y los constantes momentos virales que protagonizó dentro de la casa.

Desde el comienzo del programa, el cordobés logró destacarse por sus bailes, ocurrencias y estrategias de juego, además de sus intensos cruces con varios compañeros. Tal fue así que la réplica en redes sociales de sus clips dentro de la casa presencia también ayudó a potenciar su popularidad y a convertir muchas de sus frases en tendencia.

emma vich gran hermano En el confesionario, Emma Vich supo conquistar al público con sus estrategias y declaraciones.

Sin embargo, su participación no estuvo exenta de polémicas. Emma protagonizó discusiones, enfrentamientos y situaciones de alta tensión que generaron repercusión tanto dentro como fuera del reality. A pesar de eso, también mostró un costado más íntimo y sensible al hablar de sus adicciones, sus experiencias personales y los momentos difíciles que atravesó antes de ingresar al programa.

Gracias a esa combinación de humor, emoción y conflicto, logró consolidarse como uno de los jugadores más importantes de la edición. En efecto, su fuerte fandom le permitió llegar hasta la gran final de Gran Hermano.

Finalmente, Emma Vich obtuvo el subcampeonato detrás del uruguayo Bautista Mascia y, tras su salida de la casa (el 7 de julio de 2024, tras la final del juego), continuó creciendo como influencer y figura mediática vinculada al mundo del espectáculo y las redes sociales.