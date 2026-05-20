Laura Ubfal confirmó quién es la famosa que ingresará a la casa de Gran Hermano y sorprendió a todos

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para vivir uno de los ingresos más impactantes de la temporada. En medio de fuertes rumores sobre la llegada de celebridades al reality de Telefe, la periodista Laura Ubfal confirmó que Charlotte Caniggia será parte del programa y revolucionará la convivencia dentro del juego.
La panelista dio detalles sobre el esperado ingreso de la mediática. “Van a tener que soportar, es el único nombre que voy a dar, que Charlotte Caniggia va a estar dentro de la casa, lo cual va a ser una locura; todos van a quedar agarrados de las paredes”, aseguró Ubfal al aire.
La noticia rápidamente explotó en redes sociales y generó expectativa entre los seguidores del reality, ya que la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis cuenta con una extensa trayectoria televisiva y una personalidad que suele generar repercusión. Charlotte participó en programas como Showmatch, MasterChef Celebrity y El Hotel de los Famosos, con lo que se consolidó como una de las figuras mediáticas más reconocidas del espectáculo argentino.
Además, la producción de Gran Hermano busca renovar la dinámica del programa con nuevos ingresos, repechajes y famosos invitados, en una estrategia pensada para aumentar el impacto del ciclo en la recta final de la competencia.
Quiénes se postularon para el repechaje de Gran Hermano
La gala especial del domingo dejó varias sorpresas para los fanáticos de Gran Hermano. Durante la emisión conducida por Santiago del Moro, distintos exparticipantes fueron consultados sobre la posibilidad de regresar a la casa mediante el repechaje.
Entre los jugadores que aceptaron volver al reality aparecen nombres que ya habían generado polémica y fuerte presencia dentro del juego. La lista oficial de postulados incluye a:
- Tomy Riguera
- Nick Sícaro
- Nazareno Pompei
- Franco Poggio
- Martín Rodríguez
- Carlota Bigliani
- Carmiña Masi
- Jenny Mavinga
- Lolo Poggio
- Kennys Palacios
- Brian Sarmiento
- Yisela “Yipio” Pintos
- Grecia Colmenares
- Lola Tomaszeuski
- Jessica “La Maciel”
- Danelik Galazan
En redes sociales ya comenzaron las campañas de apoyo para distintos participantes, mientras que algunas encuestas digitales muestran como favoritos a Yipio, Brian Sarmiento y La Maciel para regresar a la competencia.