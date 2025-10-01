IR A
El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

Luego de su paso por el reality show de Telefe, una de las participantes más queridas se hizo viral por su desgarradora confesión.

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

Capturas Telefe
Juli Poggio habría estado a los besos con un famoso.
Juli Poggio habría estado a los besos con un famoso en la fiesta de los Martín Fierro 2025

Durante su visita al canal de YouTube de Martín Cirio, Zoe Bogach fue consultada por su situación alimentaria y remarcó: "No, nunca en la vida me pasó esto de tener anorexia, de no poder comer, recién hace dos días estoy empezando a comer de a poquito, pero se me fue el hambre". Con estas palabras, llenó de preocupación a la audiencia y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales.

"He pasado literalmente cuatro días sin comer, se me cerró el estómago. Estoy volviendo, es que no me gusta como estoy tampoco, estoy pesando muy bajo. El otro día tuve una charla con mi mamá y me dijo: 'Zoe por favor comé porque estás a un paso de que te internen'. Para que me lo diga mi mamá...", continuó. Así, evidenció que su trastorno la llevó a un momento muy complicado de salud.

Zoe Bogach Gran Hermano 2023
Zoe Bogach fue muy querida dentro de la casa de Gran Hermano.

Por el lado de otros inconvenientes físicos que le surgieron a raíz de esto, Zoe reveló: "No sé, inconscientemente me chivo toda de noche, mojada literalmente del calor. No sé, no entiendo. Y me pasó también de tener mucho frío y agregarme buzos porque no paraba de temblar". De esta manera, la salud de la ex-Gran Hermano se encuentra en un momento delicado y esto preocupó a todos.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

El canal Telefe sufrió la filtración de la fecha de estreno de Gran Hermano Generación Dorada y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales, ya que se trata de uno de los lanzamientos más esperados por la audiencia con motivo de la premisa del reality show.

Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

