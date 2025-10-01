El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..." Luego de su paso por el reality show de Telefe, una de las participantes más queridas se hizo viral por su desgarradora confesión.







Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud. Capturas Telefe

Una ex-Gran Hermano se encuentra en medio de un dramático momento personal que la ha llevado a tener problemas alimenticios, algo directamente vinculado con sus recientes polémicas virales en redes sociales, las cuales dieron mucho que hablar y le significaron mucha exposición.

Durante su visita al canal de YouTube de Martín Cirio, Zoe Bogach fue consultada por su situación alimentaria y remarcó: "No, nunca en la vida me pasó esto de tener anorexia, de no poder comer, recién hace dos días estoy empezando a comer de a poquito, pero se me fue el hambre". Con estas palabras, llenó de preocupación a la audiencia y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales.

"He pasado literalmente cuatro días sin comer, se me cerró el estómago. Estoy volviendo, es que no me gusta como estoy tampoco, estoy pesando muy bajo. El otro día tuve una charla con mi mamá y me dijo: 'Zoe por favor comé porque estás a un paso de que te internen'. Para que me lo diga mi mamá...", continuó. Así, evidenció que su trastorno la llevó a un momento muy complicado de salud.

Zoe Bogach Gran Hermano 2023 Zoe Bogach fue muy querida dentro de la casa de Gran Hermano. Captura Telefe

Por el lado de otros inconvenientes físicos que le surgieron a raíz de esto, Zoe reveló: "No sé, inconscientemente me chivo toda de noche, mojada literalmente del calor. No sé, no entiendo. Y me pasó también de tener mucho frío y agregarme buzos porque no paraba de temblar". De esta manera, la salud de la ex-Gran Hermano se encuentra en un momento delicado y esto preocupó a todos.