De diputada a ganar Gran Hermano: Alessandra Mussolini, nieta del dictador, conquistó el reality italiano

Médica, actriz, cantante, mediática y política, a los 63 años se impuso en la votación final de Grande Fratello VIP con el 56% de los votos. Siempre defendió a su abuelo de las críticas y militó en las filas del nacionalismo conservador.

Alessandra Mussolini, médica, política y figura mediática italiana y nieta del dictador fascista Benito Mussolini , copó los titulares de todo el mundo al consagrarse ganadora de la última edición de Gran Hermano VIP en Italia tras imponerse en la final con el 56% de los votos del público.

La actriz de 63 años, sobrina de Sophia Loren y madre del futbolista Romano Floriani Mussolini , derrotó en la definición a Antonella Elia y celebró el triunfo a través de sus redes sociales. "Me siento muy feliz. ¡No tenía ni idea! Hemos vivido en una burbuja" , expresó luego de conocerse el resultado.

Alessandra nació famosa en Roma en 1962 por ser nieta del dictador. Incursionó en el arte como cantante, modelo y actriz mientras estudiaba Medicina y luego dio sus primeros pasos en política, como representante parlamentaria por Nápoles para el Movimiento Social Italiano (MSI) , el mismo partido en el que Giorgia Meloni comenzó su carrera.

En noviembre de 1993 se presentó como candidata a la alcaldía de Nápoles por el MSI en las primeras elecciones directas. Obtuvo un sorprendente 31%, pero cayó en el balotaje.

Fue reelecta como diputada en 1996 y 2001. Entre 2004 y 2008 fue eurodiputada y luego volvió a la Legislatura italiana, como diputada entre 2008 y 2013 y luego como senadora hasta 2014.

Siempre defendió a su abuelo de las críticas y sus posturas se mantuvieron en el nacionalismo conservador. Esto la llevó a varios conflictos públicos, como cuando se peleó con Jim Carrey en 2019 cuando el comediante se burló de la muerte de Benito Mussolini y Claretta Petacci con una foto de sus cadáveres colgando boca abajo, y la leyenda "Si te preguntás a qué conduce el fascismo, preguntale a Mussolini y a su mujer".

Sin embargo, uno de sus cambios de postura más reconocidos fue acerca del colectivo LGBT. En 2006, en un debate televisivo con la activista trans Vladimir Luxuria, lanzó una frase que generó una fuerte controversia: "Mejor ser fascista que maricón". Con el paso de los años fue modificando su pensamiento, y desde 2021 comenzó a manifestarse a favor de los derechos de las minorías sexuales y respaldó proyectos vinculados a combatir la homofobia en Italia.

También hizo carrera como mediática: fue panelista de programas televisivos, participó de la versión italiana de Bailando por un sueño y otros realities, camino que culminó con su triunfo en Grande Fratello VIP, donde contó con un fuerte apoyo del público en numerosas oportunidades hasta llegar a la instancia final.