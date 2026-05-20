IR A
IR A

El video hot de Danelik con Brian Sarmiento tras su eliminación en Gran Hermano

El apasionado video entre ambos explotó en redes mientras en la casa más famosa define un repechaje que promete cambiar el reality.

Brian Sarmiento y Danelik encendieron las redes con un video.

Brian Sarmiento y Danelik encendieron las redes con un video.

La salida de Danelik Galazán de Gran Hermano 2026 desató una verdadera revolución en redes sociales luego de que se viralizara un apasionado video junto a Brian Sarmiento, exjugador del reality y una de las figuras más polémicas de esta edición. Apenas terminó la gala de eliminación, ambos protagonizaron un intenso reencuentro frente a cámaras que rápidamente se convirtió en tendencia. El momento mostró besos, abrazos y una fuerte química que volvió locos a los fanáticos del programa de Telefe.

Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.
Te puede interesar:

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

El clip comenzó a circular durante los streams posteriores al programa y dejó en evidencia que la relación entre Danelik y Brian continúa creciendo fuera de la casa más famosa del país. Durante semanas, ambos habían mostrado un vínculo especial dentro del reality, con acercamientos permanentes, charlas íntimas y escenas cargadas de tensión romántica. Ahora, ya eliminados, el romance parece haberse consolidado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ViaBsAscomar/status/2056907831211610485&partner=&hide_thread=false

Las imágenes fogosas entre Danelik y Brian Sarmiento aparecieron en medio de la expectativa por el repechaje de Gran Hermano 2026, instancia que podría modificar nuevamente el juego. Muchos usuarios en redes sociales comenzaron a pedir el regreso de ambos participantes, argumentando que fueron dos de los jugadores que más contenido aportaron a la competencia. Incluso, algunos fandoms ya impulsan campañas masivas de votación para intentar devolverlos a la casa.

El reencuentro también despertó fuertes repercusiones dentro del universo mediático. Programas de espectáculos y portales especializados analizaron cada detalle del video hot, mientras que los seguidores bautizaron a la pareja como “Branelik”, un apodo que se volvió viral en pocas horas.

Todo lo que hay que saber del repechaje de Gran Hermano

La actual edición de Gran Hermano 2026 ingresó en una etapa determinante después de completarse buena parte de las eliminaciones. Tras semanas de conflictos, estrategias y escándalos, el reality reactivará el repechaje para darle una nueva oportunidad a varios exparticipantes. Este mecanismo promete cambiar por completo la convivencia y redefinir el mapa de alianzas dentro de la casa más famosa del país.

La producción confirmó que el repechaje se desarrollará este miércoles 20 de mayo, luego de la interrupción temporal de las galas habituales debido a la transmisión de los premios Martín Fierro. Durante esta jornada se conocerán los nombres de los participantes que volverán a ingresar gracias al voto del público y también mediante el esperado sistema Golden Ticket, una herramienta que suele generar polémica entre los seguidores del programa.

El regreso de exconcursantes genera enorme expectativa porque muchos participantes eliminados continúan teniendo gran impacto fuera del reality. Además, quienes vuelvan podrían utilizar información obtenida desde el exterior para modificar estrategias, formar nuevas alianzas y potenciar conflictos internos. Históricamente, el repechaje fue una de las instancias más explosivas de Gran Hermano, ya que reinicia dinámicas y genera fuertes tensiones dentro de la convivencia.

yipio gran hermano 1
La salida de Yipio marcó a la casa más famosa. Ahora participará del repechaje para reingresar.

La salida de Yipio marcó a la casa más famosa. Ahora participará del repechaje para reingresar.

Los participantes de Gran Hermano que actualmente integran la votación del repechaje son Brian Sarmiento, Tomy Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Carlota Bigiliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Yipio Pintos, Grecia Colmenares, Nick Sícaro, Martin Rodríguez y Danelik Galazán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos exintegrantes de la casa más famosa protagonizaron un encuentro hot.

El encuentro secreto entre dos ex Gran Hermano que terminaron en un hotel tras una noche fogosa

Alessandra Mussolini, nieta del dictador fascista, se coronó ganadora de Gran Hermano VIP en Italia.

De diputada a ganar Gran Hermano: Alessandra Mussolini, nieta del dictador, conquistó el reality italiano

Laura Ubfal adelantó quién, entre todos los candidatos a ingresar o volver a la casa, cuenta con más chances de ganar el repechaje.

Laura Ubfal confirmó quién es la famosa que ingresará a la casa de Gran Hermano y sorprendió a todos

La audiencia definirá esta noche quiénes cruzan nuevamente la puerta de la casa.

Se filtró quiénes son los 3 favoritos en el repechaje para volver a Gran Hermano 2026

La participante estuvo en El Podcast. 

Se dio a conocer el video subido de tono de una participante de Gran Hermano

Nueva novedad en el reality.

Se filtró la participante sorpresa que ingresará a Gran Hermano, ¿de quién se trata?

últimas noticias

El gremio de actores denunció que está en peligro el trabajo de los intérpretes.

Actores Argentinos y Ricardo Darín exigen regular la IA: "Mi imagen es mi herramienta"

Hace 5 minutos
Beto Casella contra Wanda Nara: No pueden compararla con Susana Gimenez

Beto Casella contra Wanda Nara: "No pueden compararla con Susana Gimenez"

Hace 18 minutos
Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

Hace 20 minutos
El álbum dorado del Mundial 2026 causa furor entre los fanáticos.

Qué diferencia hay entre el álbum del Mundial 2026 clásico y su versión dorada

Hace 50 minutos
El joven tunecino se pierde la máxima cita

Insólito: es una promesa de su selección y rechazó la convocatoria al Mundial 2026 porque su papá no lo dejó

Hace 1 hora