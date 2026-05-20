El video hot de Danelik con Brian Sarmiento tras su eliminación en Gran Hermano

El apasionado video entre ambos explotó en redes mientras en la casa más famosa define un repechaje que promete cambiar el reality.

La salida de Danelik Galazán de Gran Hermano 2026 desató una verdadera revolución en redes sociales luego de que se viralizara un apasionado video junto a Brian Sarmiento , exjugador del reality y una de las figuras más polémicas de esta edición. Apenas terminó la gala de eliminación, ambos protagonizaron un intenso reencuentro frente a cámaras que rápidamente se convirtió en tendencia. El momento mostró besos, abrazos y una fuerte química que volvió locos a los fanáticos del programa de Telefe.

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

El clip comenzó a circular durante los streams posteriores al programa y dejó en evidencia que la relación entre Danelik y Brian continúa creciendo fuera de la casa más famosa del país. Durante semanas, ambos habían mostrado un vínculo especial dentro del reality, con acercamientos permanentes, charlas íntimas y escenas cargadas de tensión romántica. Ahora, ya eliminados, el romance parece haberse consolidado.

A PURO BESO Brian Sarmiento y Danelik comenzaron su campaña para volver a Gran Hermano con un sexy baile. https://t.co/oGvXdS6Enm

Las imágenes fogosas entre Danelik y Brian Sarmiento aparecieron en medio de la expectativa por el repechaje de Gran Hermano 2026, instancia que podría modificar nuevamente el juego. Muchos usuarios en redes sociales comenzaron a pedir el regreso de ambos participantes, argumentando que fueron dos de los jugadores que más contenido aportaron a la competencia. Incluso, algunos fandoms ya impulsan campañas masivas de votación para intentar devolverlos a la casa.

El reencuentro también despertó fuertes repercusiones dentro del universo mediático. Programas de espectáculos y portales especializados analizaron cada detalle del video hot, mientras que los seguidores bautizaron a la pareja como “Branelik”, un apodo que se volvió viral en pocas horas.

Todo lo que hay que saber del repechaje de Gran Hermano

La actual edición de Gran Hermano 2026 ingresó en una etapa determinante después de completarse buena parte de las eliminaciones. Tras semanas de conflictos, estrategias y escándalos, el reality reactivará el repechaje para darle una nueva oportunidad a varios exparticipantes. Este mecanismo promete cambiar por completo la convivencia y redefinir el mapa de alianzas dentro de la casa más famosa del país.

La producción confirmó que el repechaje se desarrollará este miércoles 20 de mayo, luego de la interrupción temporal de las galas habituales debido a la transmisión de los premios Martín Fierro. Durante esta jornada se conocerán los nombres de los participantes que volverán a ingresar gracias al voto del público y también mediante el esperado sistema Golden Ticket, una herramienta que suele generar polémica entre los seguidores del programa.

El regreso de exconcursantes genera enorme expectativa porque muchos participantes eliminados continúan teniendo gran impacto fuera del reality. Además, quienes vuelvan podrían utilizar información obtenida desde el exterior para modificar estrategias, formar nuevas alianzas y potenciar conflictos internos. Históricamente, el repechaje fue una de las instancias más explosivas de Gran Hermano, ya que reinicia dinámicas y genera fuertes tensiones dentro de la convivencia.

yipio gran hermano 1 La salida de Yipio marcó a la casa más famosa. Ahora participará del repechaje para reingresar.

Los participantes de Gran Hermano que actualmente integran la votación del repechaje son Brian Sarmiento, Tomy Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Carlota Bigiliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Yipio Pintos, Grecia Colmenares, Nick Sícaro, Martin Rodríguez y Danelik Galazán.