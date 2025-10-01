Escándalo en El Trece: levantaron Los 8 escalones y se reveló un fuerte conflicto entre Pampita y Guido Kaczka

Se destapó un nuevo escándalo en El Trece luego de conocerse que levantaron el programa Los 8 escalones y revelaron un fuerte conflicto entre Carolina "Pampita" Ardohain y Guido Kaczka, los últimos dos conductores del histórico ciclo que debutó en enero de 2014.
A través del programa televisivo Intrusos, los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se encargaron de contar los detalles de la situación. En un primer lugar, el uruguayo expresó: "Termina Los 8 escalones conducido por Pampita. El hecho que termine va a generar un enroque de programas, que va a generar internas. No todos querían a Pampita como conductora cuando se conoció que Guido pasaba a la noche con Buenas noches familia".
Luego, Lussich agregó la parte más picante: "Guido era el que no la quería a Pampita. Y el canal sí quería a Pampita. Guido quería a Teté Coustarot y a Fernando Bravo. Quería la dupla histórica de Siglo XX Cambalache para Los 8 escalones. Era su fantasía". Con esto, evidenciaron que no existe la mejor relación entre los conductores.
Para finalizar, Pallares señaló: "Guido ahora dice 'Ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción'. María Belén Ludueña está con un programa periodístico, magazine de actualidad, a la hora que estaban Los 8 escalones, a partir de noviembre". Así, El Trece ya eligió el programa para reemplazar al histórico ciclo.
Embed - Martín “Fiero” + ¿Stefi Roitman y Nico Furtado? #Intrusos | Programa completo (01/10/25)
El impactante fenómeno paranormal que se vivió en vivo en un programa de El Trece
Otra vez las cámaras de televisión captaron sucesos paranormales en un set de grabación. Sucedió en el programa Puro Show en El Trece, y uno de los panelistas aseguró: "Casi me muero de un infarto".
Fenómeno paranormal en TV
Los conductores y panelistas hablaron de las malas vibras en el lugar.
Captura El Trece