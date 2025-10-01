Escándalo en El Trece: levantaron Los 8 escalones y se reveló un fuerte conflicto entre Pampita y Guido Kaczka El canal deberá enfrentarse a una polémica inesperada luego de filtrarse que dos de sus conductores tienen una pésima relación.







Pampita y Guido Kaczka fueron los últimos dos conductores de Los 8 escalones﻿. Instagram

Se destapó un nuevo escándalo en El Trece luego de conocerse que levantaron el programa Los 8 escalones y revelaron un fuerte conflicto entre Carolina "Pampita" Ardohain y Guido Kaczka, los últimos dos conductores del histórico ciclo que debutó en enero de 2014.

A través del programa televisivo Intrusos, los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se encargaron de contar los detalles de la situación. En un primer lugar, el uruguayo expresó: "Termina Los 8 escalones conducido por Pampita. El hecho que termine va a generar un enroque de programas, que va a generar internas. No todos querían a Pampita como conductora cuando se conoció que Guido pasaba a la noche con Buenas noches familia".

Luego, Lussich agregó la parte más picante: "Guido era el que no la quería a Pampita. Y el canal sí quería a Pampita. Guido quería a Teté Coustarot y a Fernando Bravo. Quería la dupla histórica de Siglo XX Cambalache para Los 8 escalones. Era su fantasía". Con esto, evidenciaron que no existe la mejor relación entre los conductores.

Guido y Pampita Guido Kaczka y Pampita no tendrían la mejor relación. Redes sociales

Para finalizar, Pallares señaló: "Guido ahora dice 'Ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción'. María Belén Ludueña está con un programa periodístico, magazine de actualidad, a la hora que estaban Los 8 escalones, a partir de noviembre". Así, El Trece ya eligió el programa para reemplazar al histórico ciclo.