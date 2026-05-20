IR A
IR A

Se filtró quiénes son los 3 favoritos en el repechaje para volver a Gran Hermano 2026

El analista más seguido del reality anticipó los nombres que lideran la intención de voto horas antes de la gala.

La audiencia definirá esta noche quiénes cruzan nuevamente la puerta de la casa.

La audiencia definirá esta noche quiénes cruzan nuevamente la puerta de la casa.

Captura de Telefe

A horas de la gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada, prevista para este miércoles por la pantalla de Telefe, uno de los referentes más confiables del universo del reality generó polémica en las redes con una predicción que se viralizó en minutos. Pabloschi, el usuario de X reconocido por la precisión casi infalible de sus pronósticos, publicó su boca de urna y dejó en claro quiénes serían los tres candidatos con más chances de volver a la casa.

Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.
Te puede interesar:

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

Gran Hermano - Generación Dorada

Quiénes son los principales candidatos a ingresar en el repechaje de Gran Hermano 2026

El posteo fue breve y contundente: "Yipio, Carmiña y Brian #bocadeurna #granhermano". La publicación alcanzó para sacudir a los fandoms y reordenar las predicciones que venían circulando en las últimas horas. Minutos más tarde, el analista agregó un dato extra que complejizó el panorama: "Danelik muy votada", sugiriendo que la recientemente eliminada podría estar más cerca del regreso de lo que muchos esperaban.

Pabloschi

El contexto de la gala es el más importante de la temporada. Con la reciente salida de Danelik Galazán, el juego entra en su etapa de mayor transformación, ya que el público elegirá a dos exparticipantes por votación y otros dos regresarán a través del Golden Ticket. A eso se sumarán nueve concursantes nuevos, lo que obligará a los actuales habitantes a reorganizar por completo la convivencia dentro de la casa.

Pabloschi

La filtración de Pabloschi llega en un momento de incertidumbre para los 16 exparticipantes que integran la placa y cuyo destino depende de la decisión del público. En ediciones anteriores, los datos de este analista superaron incluso a las encuestas de medios tradicionales, lo que convierte su boca de urna en uno de los termómetros más seguidos por la comunidad del reality.

Los tres nombres que lidera el boca de urna de Pabloschi son Yipio, Carmiña Masi y Brian Sarmiento. El pronóstico coincide en parte con otros sondeos que circulan en redes sociales, donde Yipio aparece al frente con amplia ventaja, superando los 9.800 votos en plataformas como Instagram y X, seguida de Carmiña y un tercer lugar más disputado.

El caso de Carmiña Masi tiene un condimento adicional, ya que la participante había sido previamente expulsada por comentarios polémicos, lo que convierte su eventual regreso en uno de los más comentados de la jornada. Su alto nivel de votación da a entender que una parte importante del público está dispuesta a darle una segunda oportunidad dentro de la competencia.

yipio gran hermano 1

El nombre de Brian Sarmiento completa el podio anticipado por Pabloschi y aparece respaldado por una campaña activa de sus seguidores en redes.

La gala de repechaje se podrá ver este miércoles desde las 22:15 horas, conducida por Santiago del Moro, por Telefe, Twitch y YouTube del canal, y también a través de MiTelefe, Flow, Telecentro Play y DirecTV Go. DGO ofrecerá además cobertura gratuita de 24 horas para los suscriptores de la plataforma.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos exintegrantes de la casa más famosa protagonizaron un encuentro hot.

El encuentro secreto entre dos ex Gran Hermano que terminaron en un hotel tras una noche fogosa

Alessandra Mussolini, nieta del dictador fascista, se coronó ganadora de Gran Hermano VIP en Italia.

De diputada a ganar Gran Hermano: Alessandra Mussolini, nieta del dictador, conquistó el reality italiano

Laura Ubfal adelantó quién, entre todos los candidatos a ingresar o volver a la casa, cuenta con más chances de ganar el repechaje.

Laura Ubfal confirmó quién es la famosa que ingresará a la casa de Gran Hermano y sorprendió a todos

Brian Sarmiento y Danelik encendieron las redes con un video.

El video hot de Danelik con Brian Sarmiento tras su eliminación en Gran Hermano

La participante estuvo en El Podcast. 

Se dio a conocer el video subido de tono de una participante de Gran Hermano

Nueva novedad en el reality.

Se filtró la participante sorpresa que ingresará a Gran Hermano, ¿de quién se trata?

últimas noticias

El gremio de actores denunció que está en peligro el trabajo de los intérpretes.

Actores Argentinos y Ricardo Darín exigen regular la IA: "Mi imagen es mi herramienta"

Hace 4 minutos
Beto Casella contra Wanda Nara: No pueden compararla con Susana Gimenez

Beto Casella contra Wanda Nara: "No pueden compararla con Susana Gimenez"

Hace 17 minutos
Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

Hace 19 minutos
El álbum dorado del Mundial 2026 causa furor entre los fanáticos.

Qué diferencia hay entre el álbum del Mundial 2026 clásico y su versión dorada

Hace 49 minutos
El joven tunecino se pierde la máxima cita

Insólito: es una promesa de su selección y rechazó la convocatoria al Mundial 2026 porque su papá no lo dejó

Hace 1 hora