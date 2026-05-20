Se filtró quiénes son los 3 favoritos en el repechaje para volver a Gran Hermano 2026

El analista más seguido del reality anticipó los nombres que lideran la intención de voto horas antes de la gala.

A horas de la gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada, prevista para este miércoles por la pantalla de Telefe, uno de los referentes más confiables del universo del reality generó polémica en las redes con una predicción que se viralizó en minutos. Pabloschi, el usuario de X reconocido por la precisión casi infalible de sus pronósticos, publicó su boca de urna y dejó en claro quiénes serían los tres candidatos con más chances de volver a la casa.

El posteo fue breve y contundente: "Yipio, Carmiña y Brian #bocadeurna #granhermano". La publicación alcanzó para sacudir a los fandoms y reordenar las predicciones que venían circulando en las últimas horas. Minutos más tarde, el analista agregó un dato extra que complejizó el panorama: "Danelik muy votada", sugiriendo que la recientemente eliminada podría estar más cerca del regreso de lo que muchos esperaban.

El contexto de la gala es el más importante de la temporada. Con la reciente salida de Danelik Galazán, el juego entra en su etapa de mayor transformación, ya que el público elegirá a dos exparticipantes por votación y otros dos regresarán a través del Golden Ticket. A eso se sumarán nueve concursantes nuevos, lo que obligará a los actuales habitantes a reorganizar por completo la convivencia dentro de la casa.

Pabloschi Redes sociales

La filtración de Pabloschi llega en un momento de incertidumbre para los 16 exparticipantes que integran la placa y cuyo destino depende de la decisión del público. En ediciones anteriores, los datos de este analista superaron incluso a las encuestas de medios tradicionales, lo que convierte su boca de urna en uno de los termómetros más seguidos por la comunidad del reality.

Los tres nombres que lidera el boca de urna de Pabloschi son Yipio, Carmiña Masi y Brian Sarmiento. El pronóstico coincide en parte con otros sondeos que circulan en redes sociales, donde Yipio aparece al frente con amplia ventaja, superando los 9.800 votos en plataformas como Instagram y X, seguida de Carmiña y un tercer lugar más disputado.

El caso de Carmiña Masi tiene un condimento adicional, ya que la participante había sido previamente expulsada por comentarios polémicos, lo que convierte su eventual regreso en uno de los más comentados de la jornada. Su alto nivel de votación da a entender que una parte importante del público está dispuesta a darle una segunda oportunidad dentro de la competencia.

yipio gran hermano 1

El nombre de Brian Sarmiento completa el podio anticipado por Pabloschi y aparece respaldado por una campaña activa de sus seguidores en redes.

La gala de repechaje se podrá ver este miércoles desde las 22:15 horas, conducida por Santiago del Moro, por Telefe, Twitch y YouTube del canal, y también a través de MiTelefe, Flow, Telecentro Play y DirecTV Go. DGO ofrecerá además cobertura gratuita de 24 horas para los suscriptores de la plataforma.