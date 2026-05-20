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El encuentro secreto entre dos ex Gran Hermano que terminaron en un hotel tras una noche fogosa

Dos exparticipantes del reality quedaron envueltos en rumores de romance tras mostrarse muy juntos en el after de los Martín Fierro y compartir una noche juntos.

Dos exintegrantes de la casa más famosa protagonizaron un encuentro hot.

Dos exintegrantes de la casa más famosa protagonizaron un encuentro hot.

La historia de amor entre Daniela Celis y Nick Sicaro dejó de ser un rumor para convertirse en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. En medio del after de los Martín Fierro 2026, los ex participantes de Gran Hermano fueron vistos muy juntos y protagonizaron una noche que terminó generando una verdadera revolución en redes sociales.

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Todo salió a la luz luego de la difusión de un video compartido por el periodista Fede Flowers, donde se observa a la pareja bailando muy pegada y demostrando una evidente complicidad. Según trascendió, “Pestañela” y el músico abandonaron juntos el evento realizado en Puerto Madero cerca de las 3:22 de la madrugada. En efecto, testigos aseguraron que ambos se retiraron abrazados rumbo al hotel Hilton, donde la influencer tenía reservada una habitación por el evento.

De este modo fue que el episodio terminó por confirmar las versiones que desde hacía días circulaban sobre un romance entre los exjugadores del reality más famoso de la televisión. “¡INFRAGANTIS! Daniela Celis y Nick Sicaro, ex participante de la última edición dorada de Gran Hermano, se fueron juntos”, publicó el periodista de espectáculos Fede Flowers en su perfil oficial de X junto al video que rápidamente se volvió viral.

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El romance también provocó repercusiones entre los seguidores de Daniela, quienes todavía recuerdan su relación con Thiago Medina dentro de la casa de Gran Hermano, con quien tuvo hijas gemelas, Laía y Aime. Sin embargo, la influencer parece atravesar un gran presente personal y decidió apostar nuevamente al amor luego de un 2025 complicado a nivel emocional.

El apoyo de Daniela Celis para el reingreso de Nick Sicaro

Mientras el romance avanza, Daniela Celis también se convirtió en una pieza clave para impulsar el regreso de Nick Sicaro a Gran Hermano 2026. Es que la influencer compartió un video en sus historias de Instagram que rápidamente se viralizó por el tono provocativo de las imágenes y la química entre ambos.

En el clip, Nick aparece sin remera mientras Daniela le escribe sobre el pecho la frase “Nick al 9009”, el número habilitado para votar por su regreso en el repechaje del reality. La escena despertó miles de reacciones en redes sociales y alimentó todavía más los rumores sobre la intensidad de la relación.

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Además, Nick Sicaro aprovechó el momento para pedir apoyo a sus seguidores: “Hoy abren las votaciones para el repechaje y necesito tu voto de confianza para terminar lo que empecé. Gracias a todos los que me bancan”, escribió en sus redes sociales.

El vínculo entre ambos ya había quedado expuesto días atrás durante una participación en Pasapalabra, donde Daniela Celis reconoció públicamente la cercanía con el ex GH. Consultada sobre si existía exclusividad entre ellos, respondió entre risas: “Nos estamos portando bien, ¿supongo no?”. Incluso, se reveló que Sicaro le dedicó “Photograph”, la famosa canción de Ed Sheeran, un gesto romántico que terminó de confirmar el gran momento sentimental que atraviesan.

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