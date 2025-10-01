Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero: "Fue precipitado hablar..." El conductor dio por terminada su relación amorosa con Milett Figueroa e hizo una fuerte autocrítica por sus declaraciones de días atrás.







Marcelo Tinelli dejó en claro que sigue separado de Milett Figueroa. Redes sociales

El conductor Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero y descartó cualquier posibilidad de una reconciliación inmediata con la modelo peruana Milett Figueroa, aunque sí dejó abierta la ventana a la chance de volver a estar juntos en un futuro.

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, Tinelli fue consultado por su presente romántico y reveló: "Bien, muy bien, soltero, no sé si es la palabra justa, siento que por ahí fue precipitado haberlo hecho público yo personalmente. Todavía faltaban algunas charlas entre nosotros, siento que me apuré". Con estas palabras, hizo referencia al reciente rumor que aseguraba que ya se habían reconciliado.

Por el lado de sus dichos en el flamante programa Estamos de paso, remarcó: "En streaming te soltas de una manera que ponele en la tele no sé si lo hubiera hecho. Antes de eso había pensado en un comunicado... Ni está nada terminado, ni sigue, ni estamos en pareja". Esto hizo mucho ruido, ya que es complicado de entender que no están juntos ni se separaron.

Marcelo Tinelli y Milett.png Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tuvieron una relación de más de un año. Redes sociales

Para finalizar, Marcelo Tinelli explicó: "Tenemos que hablar, ver cómo lo vamos ordenando nosotros, estamos en un gris. Recién hemos empezado a hablar. No sé si vamos a volver, no cierro las puertas para nada". Toda esta situación generó muchas dudas en redes sociales y hay muchos que aseguran que se trata de una movida de marketing para promocionar la segunda temporada del reality show de Amazon Prime Video.