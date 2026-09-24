El insólito error de Pampita que involucró a la China Suárez y despertó todo tipo de especulaciones

La modelo compartió una foto de la actriz y la borró segundos después. Sin embargo, un periodista alcanzó a verla y no dudó en exponer la terrible equivocación.

Un inesperado movimiento en Instagram volvió a poner a Pampita y a la China Suárez en el centro de la escena en las redes sociales. Esta vez no hubo cruces ni declaraciones: todo surgió a partir de una historia que habría permanecido publicada apenas unos segundos antes de ser eliminada.

Pampita reveló la verdad por la que no quiere casarse con Martín Pepa y sorprendió a todos

El episodio fue advertido por Pepe Ochoa, quien compartió en la red X una captura de pantalla tomada apenas 17 segundos después de que Ardohain publicará una historia en su cuenta oficial de Instagram.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue el tenor de la publicación. Se trataba de un álbum que Suárez subió a su cuenta personal y que habría aparecido durante algunos minutos entre las historias de Pampita, pero luego fue eliminada.

“ A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque ”, escribió el panelista de LAM junto a varios emojis de risa.

Frente a la inesperada publicación, los usuarios comenzaron a especular sobre qué pudo haber ocurrido. Una de las primeras teorías fue que Pampita habría tocado por error alguna de las opciones de Instagram y compartido el contenido sin darse cuenta.

Sin embargo, también surgió otra hipótesis: algunos usuarios señalaron que la modelo podría haber querido enviarle la publicación de la China a otra persona por privado y, por equivocación, terminó compartiéndola en sus propias historias.

La reacción de los usuarios al error de Pampita

Como era de esperarse, la situación que protagonizó Pampita no pasó inadvertida y rápidamente despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios de la red, que no tardaron en compartir sus propias teorías sobre lo ocurrido.

“Seguro que se lo estaba enviando a alguien para burlarse de cómo la rajaron de Carolina Herrera y se le fue el dedo”; “La obsesión con la China ya es demasiado”; “Se lo habrá querido mandar a alguien y lo publicó”; “Como la banco a Pampita, seguro se estaba burlando de la moncha”, fueron algunos comentarios que dejaron plasmados los internautas.