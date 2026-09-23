Yanina Latorre incomodó a Majo Martino por su viaje a Miami con Eva Anderson: "¿De qué trabajaron?" La conductora increpó en vivo a la panelista por ausentarse durante dos días de su programa. Agregar C5N en









Tensión en vivo: Yanina Latorre cruzó a Majo Martino.

No es la primera vez que Yanina Latorre le lanza preguntas incisivas a su compañera Majo Martino por ausentarse de su programa para realizar distintos viajes. Así fue como durante el programa del martes por la noche, ni bien comenzó SQP, la conductora no dejo de tirarle indirectas a la panelista, situación que generó un gran momento de tensión.

"¡Hola, Majo! Te vi odiada en las redes todo el fin de semana contra las aerolíneas porque te dejaron varada. ¿Te fuiste a laburar a Miami? Quién pudiera, ¡dos días! Con Evangelina Anderson. ¿De qué laburaron? Raro...", comenzó diciendo Yanina y sin darle lugar a que la panelista respondiera.

Frente a la consulta, Majo, sorprendida por la pregunta, explicó que el viaje solo fue por un día y medio. "¿Qué estás sugiriendo?", le preguntó Martino. "Qué sé yo, digo, quiero saber... Hay muchas que se van a Dubai, vos no, a Miami. ¿Quién te contrató? Te contrataron", continuó Latorre.

Captura: internet Tras el ida y vuelta, el ambiente quedó tenso. Por su parte, Majo se mostró visiblemente incómoda e impactada por los cuestionamientos. Pese a eso, contó que fue invitada por una marca de gin para asistir al show de Bruno Mars en Estados Unidos.

Majo Martino le explicó a Yanina Latorre por qué se ausentó Con respecto a por qué tardó un día entero en regresar a Buenos Aires, la panelista relató los inconvenientes que atravesó durante el viaje, que comenzaron desde su salida de Ezeiza rumbo a Miami. "Llego y me dicen que cambian la aeronave por un desperfecto técnico y el avión era más chico que los asientos que habían vendido, entonces me dejaron afuera. Perdí la entrada del día sábado que tenía todo organizado, pero pude ir el domingo (al show)", explicó.

Yanina Latorre conduce SQP. Con tono irónico, Latorre dio por cerrado el tema: "¿La pasaron lindo? Te vi odiada, puteando... Pero ya está, viste a tu ídolo. Quién pudiera: fin de semana, Miami, viendo al ídolo y que te lleve la marca de gin. Amora, te envidio, y nosotros acá. A mí no me contratan por viajar, quiero ser Majo".