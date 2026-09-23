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Nicole Neumann estalló por la filtración de una foto suya en una panchería: "Mala leche"

La modelo recurrió a sus redes sociales para realizar un fuerte descargo luego de que se difundiera una foto suya en un local fast food y muchos la acusaran de haber comido carne.

Nicole Neumann y un furioso descargo en las redes.

Nicole Neumann y un furioso descargo en las redes.

La modelo Nicole Neumann estalló de furia después de que filtraran una foto de ella en un local de comida rápida. La imagen fue compartida a través de Instagram por Pochi de Gossipeame.

 “Vamos a empezar a solo tomar de noche y en unos días ya no hay que tomar más tetita, revelo Neumann.
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Lo cierto es que la imagen de la modelo causó furor en las redes debido a que muchos usuarios señalaron que la modelo, quien es vegetariana, “habría estado comiéndose un panchito”.

“Hola, vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, comenzó diciendo en su descargo.

Nicole junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Nicole junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Tras mostrar la foto en cuestión sostuvo: “Sos muy mala leche, muy malintencionado, porque yo fui a un almuerzo a llevar a mi hija y una amiga que quisieron ir a un lugar específico. Accedí para darles el gusto”. “De hecho, hice la broma de ‘lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería’. Pero uno no se imagina que se va a cruzar con pel... magnánimos tan seguido”, expresó indignada.

Nicole Neumann arremetió contra la persona que le sacó la foto: "Se quién sos"

En ese contexto, la modelo aseguró que sabe quién es el sujeto que sacó y mandó la foto. “No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema. Pasaste de largo porque te miré”, expresó molesta.

Lejos de terminar el tema, la modelo continuó: “Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas, sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija, relajada, fuera de lo laboral. Me parece una invasión total a mi espacio personal y a mi privacidad”.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

"Pero además, sos terrible mala leche, porque me sacás una foto espantosa. O sea... Doble mala leche. Y qué poca vida tenés que tener para mandar esta foto a un medio que la publique. Además, sabiendo que yo comí los nachitos esos, totopos, no sé cómo se llaman, porque claramente no como animales muertos”, aseveró.

La modelo no quiso terminar su descargo sin dejar en claro que su decisión de ser vegetariana es por convicción y no una postura que adopta frente a las cámaras. “Vendés un producto de m... que es cancerígeno, así que gracias, porque no voy a volver más, m... Y de un ser que claramente no es ningún ser amigable y copado”, concluyó.

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