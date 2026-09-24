24 de septiembre de 2026 Inicio
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Marcelo Gallardo sufrió una goleada en su debut en Ecuador: perdió 3-0 contra Corea del Sur

El entrenador argentino tuvo un duro estreno al frente del seleccionado ecuatoriano, que no pudo controlar al conjunto asiático.

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Muñeco Gallardo durante la conferencia de prensa en su presentación como de DT de Ecuador. 

Muñeco Gallardo durante la conferencia de prensa en su presentación como de DT de Ecuador. 

FEF

Marcelo Gallardo sufrió una goleada en su debut como entrenador de la Selección de Ecuador: perdió 3-0 con Corea del Sur en un partido amistoso disputado en Suwon. Los goles del conjunto asiático fueron convertidos por Hyeon-Gyu, Son y Lee.

Se trata del jugador polaco Oskar Kordus.
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El elenco tricolor contó con varios de los jugadores que integraron el equipo en el Mundial 2026: Hernán Galíndez, William Pacho, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado, Alan Franco, Pedro Vite y Jordy Caicedo. Mientras que faltaron Moisés Caicedo -la principal figura-, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez.

El entrenador argentino de 50 años comenzó una nueva etapa en su carrera y tiene como objetivo principal clasificar a Ecuador a la Copa del Mundo 2030, que se jugará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Los goles de Corea del Sur a Ecuador en el debut de Gallardo

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