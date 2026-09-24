Marcelo Gallardo sufrió una goleada en su debut en Ecuador: perdió 3-0 contra Corea del Sur El entrenador argentino tuvo un duro estreno al frente del seleccionado ecuatoriano, que no pudo controlar al conjunto asiático. Por Agregar C5N en









Muñeco Gallardo durante la conferencia de prensa en su presentación como de DT de Ecuador. FEF

Marcelo Gallardo sufrió una goleada en su debut como entrenador de la Selección de Ecuador: perdió 3-0 con Corea del Sur en un partido amistoso disputado en Suwon. Los goles del conjunto asiático fueron convertidos por Hyeon-Gyu, Son y Lee.

El elenco tricolor contó con varios de los jugadores que integraron el equipo en el Mundial 2026: Hernán Galíndez, William Pacho, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado, Alan Franco, Pedro Vite y Jordy Caicedo. Mientras que faltaron Moisés Caicedo -la principal figura-, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez.

El entrenador argentino de 50 años comenzó una nueva etapa en su carrera y tiene como objetivo principal clasificar a Ecuador a la Copa del Mundo 2030, que se jugará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Los goles de Corea del Sur a Ecuador en el debut de Gallardo MARCELO GALLARDO PIERDE EN SU DEBUT COMO ENTRENADOR DE ECUADOR VS COREA DEL SUR. pic.twitter.com/9s4S6lRMtA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026 GOLAZO DE TIRO LIBRE DE HEUNG-MIN SON Y COREA DEL SUR LE GANA 2-0 A ECUADOR. pic.twitter.com/ysbL07g5mF https://t.co/eDmOgzVAIe — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026 COREA DEL SUR GOLEA 3-0 AL ECUADOR DE MARCELO GALLARDO. pic.twitter.com/xAsVkaAauU https://t.co/Bpmr4HrjCA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026

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