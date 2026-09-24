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El Senado debate cambios en el Banco Central y el régimen de Zona Fría

La Cámara alta sesionará desde las 12 para tratar dos proyectos impulsados por el Gobierno. La reforma del BCRA será modificada y volverá a Diputados, mientras que la iniciativa para reducir el alcance de los subsidios al gas todavía no tiene los votos asegurados.

- 24 de septiembre 2026 - 10:23
El Senado debate cambios en el Banco Central y el régimen de Zona Fría

El Senado debate cambios en el Banco Central y el régimen de Zona Fría

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El Senado sesionará este jueves desde las 12 para tratar dos proyectos impulsados por el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en el régimen de Zonas Frías. El temario fue acordado entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas durante la reunión de Labor Parlamentaria.

Uno de los principales puntos de la sesión será la modificación de las reglas para la designación y remoción de las autoridades del Banco Central. El oficialismo acordó cambios con los bloques aliados para preservar la exclusividad del Senado en el tratamiento de los pliegos de los integrantes del directorio. Como la iniciativa tendrá modificaciones respecto del texto aprobado por Diputados, deberá regresar a la Cámara baja si es sancionada.

La sesión se desarrollará en medio de las diferencias que quedaron expuestas dentro del oficialismo por el Presupuesto 2027. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, había cuestionado que los cambios vinculados con discapacidad fueran incorporados sin haber sido discutidos previamente en la mesa política del Gobierno y advirtió que la situación podía afectar el vínculo con los aliados parlamentarios.

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El proyecto modifica el esquema de designación y remoción de los directores del Banco Central y establece que el Senado conservará la exclusividad para intervenir en esos procesos. El principal cambio acordado con los bloques aliados está vinculado con la salida de los integrantes del directorio.

A diferencia del texto aprobado por Diputados, que establecía una mayoría de dos tercios para remover a un director, la nueva redacción prevé que alcance con una mayoría absoluta del Senado. También se establece que los directores podrán permanecer en comisión durante el año parlamentario, bajo un mecanismo similar al previsto para los jueces de la Corte Suprema.

Como el Senado introducirá modificaciones, el proyecto no quedará convertido en ley si es aprobado este jueves y deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión. Diputados tendrá luego la posibilidad de aceptar los cambios o insistir con su versión original.

La iniciativa también contempla como objetivo prioritario del BCRA la preservación del valor de la moneda, limita los adelantos transitorios al Tesoro y restringe la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Cambios en el régimen de Zonas Frías

El segundo proyecto modifica el esquema de subsidios al gas para los usuarios de las denominadas Zonas Frías. La propuesta busca reducir el alcance territorial del beneficio y avanzar hacia un sistema que tenga en cuenta los ingresos y la situación de vulnerabilidad de los hogares.

La iniciativa apunta a revertir parte de la ampliación realizada en 2021 y concentrar el beneficio en regiones consideradas de clima más extremo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. De esta manera, distintas localidades de provincias que habían sido incorporadas al régimen podrían dejar de recibir el descuento o acceder a una reducción menor.

Como parte de las negociaciones con los gobernadores, el Gobierno también planteó la implementación de un régimen de Zonas Cálidas para provincias del Norte, destinado a contemplar el mayor consumo de electricidad durante los meses de altas temperaturas.

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