El Senado debate cambios en el Banco Central y el régimen de Zona Fría

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El proyecto modifica el esquema de designación y remoción de los directores del Banco Central y establece que el Senado conservará la exclusividad para intervenir en esos procesos. El principal cambio acordado con los bloques aliados está vinculado con la salida de los integrantes del directorio.

A diferencia del texto aprobado por Diputados, que establecía una mayoría de dos tercios para remover a un director, la nueva redacción prevé que alcance con una mayoría absoluta del Senado. También se establece que los directores podrán permanecer en comisión durante el año parlamentario, bajo un mecanismo similar al previsto para los jueces de la Corte Suprema.

Como el Senado introducirá modificaciones, el proyecto no quedará convertido en ley si es aprobado este jueves y deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión. Diputados tendrá luego la posibilidad de aceptar los cambios o insistir con su versión original.

La iniciativa también contempla como objetivo prioritario del BCRA la preservación del valor de la moneda, limita los adelantos transitorios al Tesoro y restringe la compra de títulos públicos en el mercado primario.