Copa Argentina: Vélez apeló al fallo y el partido entre Boca-Racing podría no jugarse

La dirigencia del Fortín presentó la apelación en la AFA y solicitó de forma urgente que se suspenda el encuentro del Xeneize y la Academia, que deberá disputarse este domingo en Rosario por los cuartos de final.

Sigue la polémica en la Copa Argentina : Vélez apeló el fallo y el partido de Boca vs. Racing podría no jugarse. El Fortín presentó su reclamo tras el fallo del Tribunal de Disciplina, que sancionó al Xeneize por “un error administrativo” y no lo eliminó de el torneo más federal del país.

En su escrito pidieron la revocación del fallo del Tribunal de Disciplina de AFA e interpuso una medida cautelar dentro del Tribunal para evitar que el encuentro del conjunto de La Boca y la Academia no se dispute hasta que no esté resuelto de manera final su pedido, según informó Doble Amarilla.

En las últimas horas, y en medio de la polémica que se generó por la postura de los de Liniers, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no solo ratificó el encuentro para este domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito en Rosario, a las 17 , sino que también confirmó que Andrés Gariano será el árbitro encargado de impartir justicia en el choque por los cuartos de final.

Vélez basará su apelación en los artículos 47.1 (para asegurar justicia), 58.b y 58.f (que faculta al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir ante casos urgentes) y el 59.2 (que permite suspender su ejecución ante una petición fundada), explicó TyC Sports.

La organización de la Copa Argentina confirmó que Boca y Racing se enfrentarán el domingo desde las 17 en el estadio de Rosario Central por los cuartos de final del torneo , después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificara el pase del Xeneize tras rechazar un reclamo de Vélez por supuesta alineación indebida.

Boca clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez en los penales y jugará contra Racing.

El presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, Fernando Mitjans, habló sobre el fallo de ratificar la presencia de Boca en la Copa Argentina luego de una mala inclusión de un futbolista extranjero permitido en el encuentro por los octavos de final. De acuerdo a la decisión del Tribunal, al Xeneize solo se le aplicó una multa económica de alrededor de 50 millones de pesos, equivalente a 1.000 entradas.

En una entrevista exclusiva con el Diario Olé, reconoció que “el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta”, pero el artículo “dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva”. En ese sentido, indicó que el reglamento de la Copa Argentina indica que “pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA, aunque no distingue entre extranjeros y nacionales”.

“El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”, indicó.