24 de septiembre de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: se definieron las fechas de los alegatos

Tras la declaración del perito Pablo Ferrari, el próximo martes los siete acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

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Luego de las declaraciones de los imputados

Luego de las declaraciones de los imputados, el martes 29 comenzarán con los alegatos de las partes.

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona entró en la etapa final y la Justicia definió cuándo comenzarán los alegatos y el debate oral, luego que declara el último perito ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.
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De acuerdo a lo detallado, antes de las presentaciones de las partes los siete acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro: será el próximo martes 29 de septiembre.

Los imputados son el neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

La psiquiatra aconsejó al médico para sacar al futbolista de la Clínica Olivos.

La psiquiatra aconsejó al médico para sacar al futbolista de la Clínica Olivos.

Los siete trabajadores de la salud están imputados de homicidio simple por dolo eventual, acusados de haber desatendido al Diez en sus últimos días. En el caso de ser declarados culpables por el Tribunal, el delito tiene una pena en expectativa de entre 8 y 25 años de prisión.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo serán los alegatos y el debate oral

Tras declarar el último testigo oficial, la Justicia definió las fechas de los alegatos de las partes en el juicio por la muerte de Diego Maradona para lograr determinar las responsabilidades de los profesionales que lo atendieron durante su internación en la casa ubicada en la localidad bonaerense de Benavidez, partido de Tigre.

Según se detalló los días 8, 13 y 14 de octubre, presentarán sus argumentos tanto la fiscalía como las querellas. En tanto, las defensas harán lo propio el 20, 21 y 22 de octubre.

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