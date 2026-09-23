Conmoción: murió un famoso cantante tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba El accidente en la Serra de Santa Catarina se cobró la vida de las cinco personas. El cantante estuvo vinculado con la música durante 25 años y vendió millones de discos junto a su dúo. Agregar C5N en









Su muerte deja un vacío importante en la escena musical de Brasil. Redes sociales

Rick Sollo, un famoso cantante brasileño, murió luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara en una zona de tupida vegetación de la Serra de Santa Catarina, Brasil. Los restos de la aeronave, un Bell 430 fabricado en 2001, fueron localizados este martes luego de casi 24 horas de intensa búsqueda. Las autoridades confirmaron que ninguno de los cinco ocupantes sobrevivió al impacto.

El helicóptero había despegado de Porto Belo, en la costa norte de Santa Catarina, con destino a São Joaquim, en la región serrana, pero nunca llegó a destino. La aeronave desapareció el lunes y, desde ese momento, se desplegó un operativo de rescate que movilizó a cerca de 40 rescatistas, perros adiestrados, más de una decena de vehículos y drones equipados con cámaras térmicas, todo en medio de complejas condiciones meteorológicas marcadas por una densa neblina que dificultó las tareas de localización.

Entre las víctimas fatales se encontraba Rick, cuyo nombre real era Geraldo Antônio de Carvalho, de 59 años, emblemática figura de la música sertaneja y frontman del reconocido dúo Rick & Renner. El artista deja a su esposa, con quien mantenía una relación de 30 años, y a sus dos hijos. También perdió la vida en el accidente el empresario Bruno Avelar, de 41 años, especialista en networking y referente del proyecto "El poder de las redes de contactos", cercano al entorno del futbolista Neymar y quien se había casado apenas un mes antes de la tragedia.

La nómina de víctimas se completó con el director cinematográfico Paulo Soares y los dos miembros de la tripulación, el piloto y el copiloto de la aeronave, que también murieron en el siniestro. La noticia generó una fuerte conmoción en el mundo de la música brasileña, donde Rick era una figura de enorme reconocimiento popular.

Quién era el cantante brasileño que murió tras estrellarse un helicóptero Rick Sollo, cuya trayectoria musical alcanzó su mayor proyección durante la década de 1990, logró consolidarse en el ambiente musical brasileño junto a su compañero Renner, con quien conquistó al público a nivel nacional a través del dúo Rick & Renner. A lo largo de más de 25 años de carrera conjunta, el dúo superó los 10 millones de discos vendidos.

Entre su repertorio más recordado se destacan canciones como "Nos Bares da Cidade", "Filha" y "Só Pensando em Você", temas que se convirtieron en grandes referentes de la música popular brasileña y que se mantienen vigentes hasta la actualidad. Además de su faceta como intérprete, Rick Sollo se destacó como compositor y productor, y tuvo un papel fundamental en la evolución del sertanejo, contribuyendo a definir buena parte de la identidad sonora que caracterizó al género durante las últimas décadas. Su trabajo lo llevó a colaborar con otros grandes referentes de la música brasileña, entre ellos Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Daniel y Eduardo Costa.