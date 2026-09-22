Pampita reveló la verdad por la que no quiere casarse con Martín Pepa y sorprendió a todos La modelo, a diferencia de otros tiempos, mantiene una postura en la que no piensa pasar por una boda. Agregar C5N en









Pampita dejó en claro que en esta etapa prefiere otra forma de vivir el amor.

Ángel de Brito entrevistó a Carolina "Pampita" Ardohain durante un móvil para LAM y le preguntó si tenía planes de casarse con su novio Martín Pepa. "No", respondió sin dar muchas vueltas, descartando al instante cualquier proyecto matrimonial en el horizonte cercano, tal como se había especulado en los medios.

La modelo explicó que la distancia es uno de los principales obstáculos que enfrenta la pareja en su día a día. "La relación a distancia es difícil", señaló en referencia a que Pepa vive en Estados Unidos mientras ella permanece en Argentina, donde continúa con la crianza de sus hijos.

Después de haber pasado por tres matrimonios, con Martín Barrantes, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, Pampita dejó en claro que en esta etapa prefiere otra forma de vivir el amor. "Ahora me dejo llevar en el amor", afirmó, dando cuenta de un cambio de perspectiva respecto de sus experiencias anteriores.

Cómo se conocieron Pampita y Martín Pepa La historia entre Pampita y Martín Pepa comenzó mucho antes de que ambos se convirtieran en pareja. Durante una entrevista en Mundo Mundial, el ciclo especial de DGO Stream, la modelo recordó que los dos se conocieron de niños a través del trabajo solidario que realizaba la familia Pepa en La Pampa. "Nos conocimos cuando éramos chicos porque su familia tenía una fundación y me eligieron como madrina, ya que somos todos de La Pampa", contó.

Con el paso del tiempo, el vínculo entre ambas familias se mantuvo, aunque cada uno siguió caminos diferentes y dejaron de verse durante años. El reencuentro más significativo llegó en un momento de profundo dolor para Pampita, luego de la muerte de su hija Blanca Vicuña. Fue entonces cuando la madre de Martín se acercó a ella con una propuesta emotiva.

"Cuando falleció mi hija, la mamá de Martín me preguntó qué haríamos para el cumpleaños de Blanca. Era el primero sin ella. Me sugirió que hiciéramos algo especial en nuestro pueblo", relató. De esa conversación nació una plaza para niños en La Pampa con la inscripción "Blanca, con tu luz aquí jugamos". Pampita y Martín Pepa. Imagen optimizada con IA. El giro romántico llegó años después, durante una peregrinación a Luján. Pampita atravesaba su reciente separación de Roberto García Moritán cuando la madre de Martín le comentó que viajaba a Estados Unidos a buscar a su nieta porque su hijo también estaba pasando por una separación. Es ahí donde la modelo se sorprendió por la noticia y retomó el interés que luego se tradujo en el comienzo del contacto que derivó en la actual relación.