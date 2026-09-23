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Jimena Monteverde reveló detalles de la salud de Mirtha Legrand: "Tenía mucha..."

La cocinera del programa de la diva contó cómo se encuentra mientras permanece internada por un cuadro compatible con neumopatía.

Mirtha Legrand permanece internada.

Mirtha Legrand permanece internada.

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La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.
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En diálogo con eltrece, Monteverde se refirió a los avances en el estado de salud de la diva y señaló que no mantuvo comunicaciones: "Mirtha está muy bien. Ayer vio tele y está durmiendo muy bien. Se quiere ir a su casa. No hablé con ella, solamente la familia y sus allegadas están. Es muy íntimo todo".

En tal sentido, detalló el motivo por el cual fue hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei. "Tenía mucha tos. Por prevención y para que esté más cuidada decidieron internarla. El parte médico dijo que tiene un problema pulmonar y los médicos se pusieron a trabajar", expresó.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde.

En tanto, el establecimiento publicó este miércoles un nuevo parte médico en el que confirmó que Legrand, quien tiene 99 años, registró una mejoría aunque seguirá internada: "Continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evaluación. Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados".

"Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño. De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluyó.

La decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Juana Viale continuará al frente de los programas de su abuela, Mirtha Legrand, durante el tiempo que la conductora permanezca internada en el Sanatorio Mater Dei. Mientras la Chiqui continúa bajo observación y evoluciona favorablemente, se conoció qué decisión tomaron Juana y la producción respecto de las emisiones de este fin de semana.

Según revelaron en Puro Show, Viale seguirá al frente de los dos ciclos, tal como lo viene haciendo durante la ausencia de la icónica conductora. La medida responde a un acuerdo entre Mirtha y la producción, mientras esperan su recuperación. "Juana va a seguir al frente de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina", aseguró el periodista Matías Vázquez.

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