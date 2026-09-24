24 de septiembre de 2026 Inicio
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Fórmula 1: Franco Colapinto terminó por detrás de Pierre Gasly en las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán

El pilarense había cerrado su primera participación en la madrugada argentina en el 18° puesto, mientras que en la segunda subió al 11°, pero en ambas finalizó atrás del francés, con quien tuvo una semana agitada tras la carrera en Madrid. ¿Cuándo vuelve a correr?

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Colapinto quedó fuera del top 10 en las primeras pruebas en Bakú.

Colapinto quedó fuera del top 10 en las primeras pruebas en Bakú.

El primer día del Gran Premio de Azerbaiyán para Franco Colapinto llegó a su fin, pero no de la mejor manera ya que en las dos prácticas libres finalizó por fuera del TOP 10 y siempre detrás de su compañero, Pierre Gasly.

El piloto marplatense fue el último exponente argentino en la Fórmula 1 antes de la irrupción de Franco Colapinto.
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En la primera práctica libre de este jueves, el argentino terminó 18° con apenas 22 vueltas, dos puestos por debajo de Gasly, quien terminó girando de una vuelta menos. En su salida, el pilarense saltó a la pista con neumáticos medios, mientras que el francés eligió el compuesto duro.

Durante las primeras vueltas, el piloto con el número 43 supo ser más rápido que Gasly, e incluso, marcó una vuelta de 1:55.065 y quedó a 5,8 segundos de Max Verstappen, el más rápido en el inicio del ensayo.

Sin embargo, luego de ingresar a boxes para realizar algunos ajustes en su monoplaza de Alpine, cambió los neumáticos por un juego de blandos y logró mejorar su registro al punto de ascender al 7° puesto. Después, Gasly giró con gomas duras, estableció un tiempo de 1:47.342 y quedó 0,181 segundos por encima de Colapinto y con el correr de las vueltas logró quedar más arriba del argentino.

En la práctica 1, el más rápido de la tanda fue George Russell (1:45.387), escoltado por Max Verstappen con su Red Bull y Charles Leclerc, con Ferrari.

Noticia en desarrollo.-

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