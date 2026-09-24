Fórmula 1: Franco Colapinto terminó por detrás de Pierre Gasly en las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán El pilarense había cerrado su primera participación en la madrugada argentina en el 18° puesto, mientras que en la segunda subió al 11°, pero en ambas finalizó atrás del francés, con quien tuvo una semana agitada tras la carrera en Madrid. ¿Cuándo vuelve a correr? Por Agregar C5N en









Colapinto quedó fuera del top 10 en las primeras pruebas en Bakú.

El primer día del Gran Premio de Azerbaiyán para Franco Colapinto llegó a su fin, pero no de la mejor manera ya que en las dos prácticas libres finalizó por fuera del TOP 10 y siempre detrás de su compañero, Pierre Gasly.

En la primera práctica libre de este jueves, el argentino terminó 18° con apenas 22 vueltas, dos puestos por debajo de Gasly, quien terminó girando de una vuelta menos. En su salida, el pilarense saltó a la pista con neumáticos medios, mientras que el francés eligió el compuesto duro.

Durante las primeras vueltas, el piloto con el número 43 supo ser más rápido que Gasly, e incluso, marcó una vuelta de 1:55.065 y quedó a 5,8 segundos de Max Verstappen, el más rápido en el inicio del ensayo.

Sin embargo, luego de ingresar a boxes para realizar algunos ajustes en su monoplaza de Alpine, cambió los neumáticos por un juego de blandos y logró mejorar su registro al punto de ascender al 7° puesto. Después, Gasly giró con gomas duras, estableció un tiempo de 1:47.342 y quedó 0,181 segundos por encima de Colapinto y con el correr de las vueltas logró quedar más arriba del argentino.

En la práctica 1, el más rápido de la tanda fue George Russell (1:45.387), escoltado por Max Verstappen con su Red Bull y Charles Leclerc, con Ferrari.