Bombazo: una famosa conductora confesó que está saliendo con un exfutbolista de la Selección argentina

El ámbito del espectáculo quedó revolucionado tras las declaraciones que realizó Viviana Canosa en su espacio de streaming. La conductora de 55 años sorprendió a la audiencia al revelar que se encuentra a un paso de concretar un encuentro romántico con un reconocido exfutbolista de la Selección argentina , quien lleva siete años buscando conquistar su corazón a través de constantes mensajes e invitaciones.

Sin dar nombres para resguardar la privacidad del misterioso pretendiente, la periodista confirmó que la cita formal se concretará la semana próxima luego del insistente conteo de su pretendiente. “Me llamó el jugador de fútbol, y me dijo… hace 7 años que me está… y me dice ‘pasaron 17 días’. ‘Ay qué lindo que sos’, le digo” , relató Canosa al aire sobre las idas y vueltas de la charla que mantuvo con la estrella deportiva.

Pese a la tremenda repercusión que provocó la confesión, la comunicadora prefirió bajar un cambio y marcar cautela respecto a las pretensiones del encuentro en el corto plazo. Con su habitual estilo frontal, la mediática explicó entre risas: “Si no es ahora no lo hago más, va y viene, igual como mucho voy a ir a comer y ahí se terminó”, aunque no descartó la magnitud que tendría un eventual romance diciendo “si nos casamos con él, va a ser una fiesta tremenda” .

El tema ya venía sumando capítulos luego de que Jorge Rial revelara que un ídolo de la Selección solía mandarle imágenes subidas de tono a la conductora. Lejos de esquivar el bulto, la propia periodista había blanqueado su clara preferencia por las figuras del ambiente futbolístico: “Estoy para un jugador en actividad. ¡Colágeno, quiero colágeno! Dos me escribieron en actividad y a pleno”, cerró, dejando la puerta abierta al amor.

A pesar del hermetismo con el que se maneja para resguardar la identidad del protagonista, Viviana Canosa fue dejando al aire un reguero de pistas que permiten armar el rompecabezas del misterioso candidato. De acuerdo con los datos aportados en su programa, se trata de una figura con trayectoria internacional que tuvo un destacado paso por el conjunto albiceleste y que actualmente pasa gran parte de sus días residiendo en el exterior.

El interés de la estrella deportiva con la periodista no es algo reciente, sino que acumula un historial de seducción que lleva siete años de coqueteo. Durante este extenso período, la relación se caracterizó por idas y vueltas intermitentes, donde el ídolo futbolístico no dejó de enviarle mensajes con la clara intención de concretar un encuentro a solas, manteniendo la constancia a pesar de la distancia física.

Captura El Trece

Entre los detalles más llamativos expuestos en las últimas emisiones, trascendió que el ex deportista había subido la apuesta tiempo atrás con una tentadora propuesta. La conductora reveló que el protagonista la invitó a viajar al Mundial 2026 para compartir la cita máxima del fútbol, oferta que rechazó en su momento. Fiel a su estilo, lo definió de manera contundente al asegurar que se trata de un verdadero “crack en el mundo”.

Frente a la catarata de rumores y especulaciones surgidas en las plataformas digitales, ningún medio periodístico logró precisar el nombre propio del pretendiente. De esta manera, las identidades que circulan en la red permanecen en el terreno de las hipótesis, a la espera de que la comunicadora decida blanquear de quién se trata o se muestre públicamente durante su esperada salida a cenar.