La reacción de la China Suárez tras la inhabilitación a Mauro Icardi tras su polémico video La artista rompió el silencio con una actitud descontracturada frente al dictamen oficial que dejó al futbolista sin registro de conducir. Agregar C5N en









La artista se tomó con humor el problema de su pareja.

La polémica de Mauro Icardi y su licencia de conducir se desató luego de que la China Suárez publicara un video en redes donde se la veía asomando la mitad del cuerpo por la ventanilla del acompañante con el auto en marcha y sin el cinturón de seguridad. El clip, que finalizaba con un romántico beso de la pareja, generó un fuerte repudio en las plataformas digitales por la peligrosidad de la maniobra mientras el futbolista manejaba.

Ante la masiva repercusión, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires tomó cartas en el asunto e intervino de oficio. Tras revisar la documentación del deportista, las autoridades detectaron que su registro argentino se encontraba vencido, por lo que aplicaron una inhabilitación preventiva para conducir que desató el furor de Icardi, quien argumentó que su carnet italiano sigue vigente hasta 2029.

Lejos de trenzarse en discusiones o mostrar preocupación por el fallo administrativo, la artista optó por reaccionar de una manera descontracturada. La exparticipante de ficciones juveniles rompió el silencio al comentar una divertida parodia que realizó el humorista Pablito Castillo, quien imitó la escena del vehículo en un video que se volvió viral bajo la frase: “La manifestación me falló porque este no es el hombre que pedí”.

Con total desparpajo, la actriz dejó en claro su postura distendida frente al revuelo mediático y la sanción aplicada a su pareja. “Buenísimo”, escribió la China Suárez junto a dos emojis de risas en la publicación del cómico, demostrando que prefiere tomarse el conflicto con humor y mantener la calma ante las críticas por la infracción vial.

El enojo de Mauro Icardi tras la inhabilitación de su licencia Mauro Icardi estalló de furia contra las autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires luego de que el organismo anunciara su inhabilitación preventiva para manejar. La medida fue dispuesta tras la viralización de un video con maniobras riesgosas junto a la China Suárez y la posterior detección de que su registro argentino se encontraba vencido, lo que provocó una reacción del delantero en las redes sociales.