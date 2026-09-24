24 de septiembre de 2026 Inicio
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Pobreza: el INDEC publicará el dato del primer semestre 2026 y anticipan un fuerte aumento

El organismo difundirá esta tarde el dato oficial del primer semestre de 2026. Consultoras privadas estiman que la pobreza habría trepado al 31,4% y la indigencia al 6,9%, con unos 1,5 millones de nuevos pobres respecto del cierre de 2025.

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Pobreza: el INDEC publicará el dato del primer semestre 2026 y anticipan un fuerte aumento

Pobreza: el INDEC publicará el dato del primer semestre 2026 y anticipan un fuerte aumento

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves los datos de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026. Las estimaciones privadas anticipan un incremento de ambos indicadores respecto del cierre de 2025 y calculan que alrededor de 1,5 millones de personas podrían haber caído bajo la línea de pobreza durante los primeros seis meses del año.

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El dato oficial será difundido a las 16 horas y permitirá determinar si la tendencia descendente que se había registrado durante 2025 se interrumpió. El último informe del organismo, correspondiente al segundo semestre del año pasado, había ubicado la pobreza en el 28,2% de las personas, mientras que la indigencia alcanzó al 6,3%. En ese período, el 21% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de pobreza y el 4,8% por debajo de la línea de indigencia.

Las proyecciones privadas anticipan un cambio respecto del sendero de reducción de la pobreza que el Gobierno de Javier Milei exhibió como uno de los principales resultados de su gestión. El dato que publique el INDEC el jueves permitirá establecer cuál fue la magnitud y el impacto de las políticas económicas de la gestión libertaria.

Las estimaciones privadas anticipan una suba

Uno de los principales cálculos previos corresponde al economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Martín González-Rozada, cuyo nowcast proyectó una pobreza de 31,4% para el primer semestre de 2026 y una indigencia cercana al 6,9%.

De confirmarse ese escenario, la pobreza registraría un aumento de más de tres puntos porcentuales respecto del 28,2% informado por el INDEC para el segundo semestre de 2025. La diferencia implicaría que más de 1,5 millones de personas habrían pasado a estar por debajo de la línea de pobreza.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), por su parte, estimó que la pobreza alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 6,5%. El organismo advirtió además que el resultado del segundo trimestre “debería ser incluso mayor”.

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