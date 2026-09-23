Hernán Bloquero, el hombre que amenazó a Pettinato, se quebró tras ser acusado por Sofía Gonet: "No lo puedo creer"

El hombre señalado por el locutor y la modelo volvió a referirse a las denuncias en su contra y fue contundente.

Hernán Bloquero, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato , volvió a hablar con Primicias Ya luego de que Sofía Gonet expusiera públicamente el acoso que sufre desde hace 10 años. En una charla con el periodista Pablo Layús, negó las acusaciones y aseguró que las declaraciones en su contra por parte de la influencer le provocaron un fuerte impacto.

"¿Tenés algo que decirle algo en particular a La Reini, que va a estar mirando?", le preguntó el periodista. "No, no le quiero decir nada, no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, esto que hizo diciéndome que yo la acosaba y que esto y que lo otro, no quiero saber absolutamente más nada", sostuvo.

"Y ya veré el tema de Homero, ya lo veré. Pero no, no quiero saber más nada. ¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en la piel? Yo le voy a pedir disculpas solamente a La Reini", aseguró.

La declaración se da tras la denuncia pública que hizo La Reini, quien relató que Bloquero la acosa desde hace años y llegó a crear distintas cuentas para continuar comunicándose con ella a pesar de haberlo bloqueado. Además, reveló que se tatuó imágenes de ella y que habría realizado "brujerías" utilizando sus fotos.

En cuanto a las amenazas hacia Pettinato, Hernán reconoció parte de los hechos y aseguró que se disculpará: "Lo que me aconsejaron es que le pida disculpas, que le pida disculpas a Homero. Hacer lo tengo que hacer, porque me lo aconsejaron".

Con respecto a las acusaciones de Gonet, negó categóricamente que eso haya sucedido: "Yo sé que con lo de Homero se me fue la mano, entiendo. Pero esto no, no es delito esto, Pablo. Realmente no lo puedo creer, yo no me voy a poder quedar de brazos cruzados. Realmente es indignante que haya dicho eso, Pablo, es indignante".

IMPACTANTES DECLARACIONES DEL ACOSADOR DE HOMERO PETTINATO



"Estaba enamorado de 'La Reini'

"Se me fue de las manos lo de Homero"



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"¿Estabas enamorado de ella?", le preguntó Layús. "Y, creo que hasta hace poco sí. Pero no, no, que me haya tratado de acosador virtual no tiene perdón. Es más, empecé a borrar las historias destacadas donde yo me hice los tatuajes de ella. Yo no tengo ningún problema mental", respondió.

Asimismo, también negó haber utilizado cuentas falsas para comunicarse con Sofía: "Que yo la acoso desde hace más de diez años, eso es mentira. Yo nunca le mandé mensajes de cuentas truchas. O sea, yo siempre que la etiqueto en mis historias, siempre lo hice desde mi cuenta, de la que tengo hace más de 5 o 6 años más o menos".

Sofí Gonet vía Instagram @sofiagonet

A modo de cierre, Layús le consultó sobre los presuntos rituales: "Ella contó que una vez le hiciste como una especie de magia negra". "Mentira, todo mentira, Pablo, es todo mentira. Lo que yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida", concluyó Bloquero.