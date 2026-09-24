24 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei cierra su agenda en Estados Unidos: encuentro con empresarios y reunión con Benjamin Netanyahu

nEl Presidente culmina este jueves su gira por Nueva York con una disertación en The Economic Club of New York y una reunión con el primer ministro de Israel, antes de emprender el regreso a la Argentina.

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Milei cierra su agenda en Estados Unidos con un encuentro con Netanyahu

Milei cierra su agenda en Estados Unidos con un encuentro con Netanyahu

eEl presidente Javier Milei cumplirá este jueves sus últimas actividades en Estados Unidos antes de emprender el regreso a la Argentina, luego de haber participado de la 81° Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, reuniones, exposiciones y encuentros diplomáticos en Nueva York.

Kate Foster, una de las representantes del Reino Unido ante Naciones Unidas.
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La agenda de la jornada comenzará a las 13, hora de Argentina, con una disertación en The Economic Club of New York, donde tendrá un máximo de 30 minutos para exponer y luego responder preguntas formuladas por John Micklethwait, editor global de Bloomberg.

A las 17, Milei mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Media hora después participará de un encuentro de líderes de América Latina con el mandatario israelí.

El último compromiso del Presidente será la partida del vuelo hacia Buenos Aires, prevista para las 21. El arribo a Aeroparque está programado para las 8.30 del viernes 25 de septiembre.

La gira de Milei en Estados Unidos

Discurso del Presidente Milei en el evento de la Fundación Federalismo y Libertad en Nueva York.

Durante el martes, Milei participó del evento “Escudo de las Américas” y luego brindó una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibió el premio “Ohev Yisrael”. Por la noche mantuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El miércoles, la principal actividad de su agenda fue su intervención ante el Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso, cuestionó el funcionamiento de los organismos internacionales, defendió su alineamiento con Estados Unidos e Israel y volvió a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Más tarde, participó de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI), y mantuvo un encuentro con empresarios.

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