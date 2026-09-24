Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de septiembre El oficial minorista abrió a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, en una semana con un contexto internacional difícil que impulsó al billete verde a nivel global. Por Agregar C5N en









El dólar oficial minorista abrió este jueves en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, sin grandes variaciones respecto de las últimas jornadas. La cotización se mantuvo estable en un escenario internacional atravesado por el aumento del precio del petróleo, las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre vinculada al sector de inteligencia artificial.

En el plano local, el Banco Central difundió el viernes pasado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de analistas privados, ubicó en torno a $1.630 la estimación para el dólar mayorista a fines de este año. Entre los factores que podrían incidir sobre el mercado cambiario aparece el escenario previo a las elecciones de 2027.

La previsión oficial es, en cambio, más elevada para el cierre del próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre, mientras que el debate parlamentario de la iniciativa comenzará el 5 de diciembre.

En los mercados internacionales, el índice dólar registró un avance de 0,72% y alcanzó los 100,332 puntos. El indicador refleja la evolución de la moneda estadounidense frente a una canasta integrada por seis divisas.

La decisión de la Reserva Federal de subir las tasas en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%, ya había sido ampliamente anticipada por los inversores. Sin embargo, el mercado reaccionó con mayor intensidad luego de que el nuevo titular de la Fed, Kevin Warsh, señalara que el control de la inflación continuará siendo una prioridad y no descartara otra suba antes de que termine el año.