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El inesperado gesto de Felipe fort durante la misa del papa León XIV que emocionó a todos: "Dios es bueno"

El hijo de Ricardo Fort sorprendió a los fieles que se acercaron a Palermo con una inesperada iniciativa. Las imágenes se viralizaron y despertaron una ola de elogios en las redes sociales.

Felipe Fort

Felipe Fort

Entre las miles de personas que se acercaron este martes a Palermo para participar de la misa del papa León XIV, apareció Felipe Fort, quien sorprendió a los presentes con un inesperado gesto: repartió chocolates y alfajores entre los fieles.

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.
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El hijo de Ricardo Fort se mezcló entre la multitud que llevaba horas esperando para ver al Sumo Pontífice, durante su visita a la Argentina, y no pasó desapercibido. Fue el propio heredero del empresario quien se encargó de entregar las golosinas, en una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El gesto despertó una ola de lindos comentarios hacia el joven y también destacaron la humildad del joven y la educación que recibió de su padre. “Nacer en cuna de oro, pero con educación y humildad; qué buen padre fue Ricardo más allá de su personaje”, escribió un internauta. “Un genio como su papá”, agregó otro.

Felipe Fort durante la misa papal.

Felipe Fort durante la misa papal.

Tras pasar varias horas bajo el sol, Felipe compartió una fotografía en sus redes sociales y mostró las consecuencias de la jornada con un divertido comentario: “Quemadito por el sol de hoy. God is Good"

Marta Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes: dejó a todos impactados

La influencer Marta Fort sorprendió al revelar que llegó a gastar 100 mil dólares en apenas un mes. La hija de Ricardo Fort confesó la impactante cifra durante una entrevista con Mernuel en un programa de televisión por streaming y reconoció que se trató de un verdadero despilfarro.

La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) intentó esquivar la pregunta sobre sus gastos personales. “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, adelantó con cierta vergüenza antes de revelar la suma que había gastado en solo 30 días.

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

Ante la insistencia de Mernuel en Fort Night Show, la influencer finalmente confesó: “Seis cifras. 100 mil dólares”. Sin embargo, su compañero se mostró incrédulo y respondió: “De hecho, no te creo. Para mí es más”, convencido de que la cifra podía ser todavía mayor.

Frente a las dudas, Marta Fort aclaró que los 100 mil dólares correspondían exclusivamente a gastos cotidianos y gustos personales, sin incluir compras extraordinarias. “No cuento el día que me compro un auto. Yo hablo de gastos generales. Solo de pelotudeces, así de despilfarro”, explicó.

La confesión provocó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su sorpresa. “Con eso vivo tres vidas”, “como dijo el padre, la guita está para disfrutarla” y “cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas” fueron algunas de las reacciones.

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