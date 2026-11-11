Sin vueltas: la drástica decisión que tomó el El Trece ante la ausencia de Mirtha Legrand

Ante la ausencia de "La Chiqui" y la caída del rating, el canal determinó hacer un cambio en el histórico programa.

Mientras la Diva de los almuerzos y cenas se recupera, la señal de aire modificó su estrategia televisiva.

La ausencia de Mirtha Legrand continúa generando cambios en El Trece , donde las autoridades buscan renovar la programación mientras la histórica conductora permanece alejada de la televisión por cuestiones de salud que la tuvieron a maltraer durante el 2026.

Rompió el silencio la figura de la TV señalada como la reemplazante de Mirtha Legrand en 2027

En medio de la incertidumbre por el regreso de "La Chiqui" y la competencia por el rating, el canal decidió implementar una importante modificación que impactará directamente en las noches de los sábados.

Desde el sábado 14 de noviembre, El Trece modificará su programación nocturna con el estreno de Todo sigue igual, el nuevo ciclo conducido por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner , que comenzará a las 21.30 .

La decisión afectará directamente a La Noche de Mirtha, que pasará a emitirse a las 22.30 , una hora después de su horario habitual. Actualmente, Juana Viale está al frente de las tradicionales mesazas mientras su abuela se reincorpora a su rutina habitual tras permanecer internada.

El cambio estaría relacionado con los bajos niveles de audiencia registrados durante las últimas semanas. Con esta estrategia, El Trece buscará fortalecer su competencia frente a PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe .

La nueva propuesta combinará humor, actualidad, entrevistas y música en vivo, con una mirada sobre las noticias más importantes de la semana. Además, contará con la participación de La Valentín Gómez, una banda que acompañará musicalmente cada emisión.

Juana Viale y Mirtha Legrand.

Otro detalle confirmado es que Araceli González será la primera invitada del programa. La apuesta buscará aprovechar el contraste generacional entre Moldavsky y Kirzner, incorporando monólogos, sketches y conversaciones sobre situaciones de la vida cotidiana.

Mientras tanto, el futuro televisivo de Mirtha Legrand sigue sin una fecha confirmada de regreso. Aunque trascendió la posibilidad de realizar dos especiales para despedir 2026, por ahora El Trece mantendrá La Noche de Mirtha con Juana Viale, pero en su nuevo horario.