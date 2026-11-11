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Pato Sardelli sorprendió a un nene fan de Airbag en su casa: ¿qué le regaló?

Joaco Velardez, un pequeño guitarrista de Don Torcuato, inició un desafío viral para llamar la atención de su ídolo. En apenas dos días, el músico de Airbag se presentó en su puerta con un regalo inolvidable.

Patricio Sardelli sorprendió a un pequeño fan de Airbag. 

Patricio Sardelli sorprendió a un pequeño fan de Airbag. 

Patricio "Pato" Sardelli, líder y guitarrista de Airbag, protagonizó un emotivo gesto que se volvió viral en redes sociales al visitar por sorpresa a Joaco Velardez, un guitarrista de 13 años de Don Torcuato. El pequeño músico había iniciado un reto en su cuenta de Instagram interpretando una canción de la banda por día hasta lograr captar la atención de su ídolo.

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De sorpresa y al segundo día del desafío, el propio Sardelli se presentó en la puerta de su casa para regalarle un momento inolvidable, demostrando una vez más la enorme cercanía y humildad que mantiene con sus fanáticos.

El encuentro quedó inmortalizado en un video que compartió el propio Joaco a sus redes sociales. “¿Viste lo que hacés con la guitarra? Te quería traer esto para que la estrenes vos”, le dijo Pato Sardelli que llegó como Rey Mago a su casa en Don Torcuato.

Ambos compartieron unos minutos de charla, elogios mutuos y la inolvidable frase del guitarrista de Airbag alentándolo a seguir su camino: “Para que escribas tu historia... Es impresionante cómo tocás. Siempre seguí tu corazón”.

Agradecido por el momento único que le tocó vivir, el pibe guitarrista compartió en sus redes el video del encuentro acompañado de unas palabras: “Hay momentos que uno piensa que solamente pasan en los sueños… y de repente se hacen realidad. Todavía cuesta creer todo lo que pasó”, expresó Joaco.

Además, dedicó un mensaje directo a su ídolo: “Gracias, Pato, por tu humildad, tu generosidad y por un regalo que voy a recordar toda la vida. ¡Un día que va a quedar para siempre en mi corazón!”.

Como broche de oro de esta visita inolvidable, Sardelli le regaló al nene nada más y nada menos que una Gibson Les Paul. Se trata de la icónica guitarra de sonido blusero y potente que define el sello estilístico del propio músico de Airbag, un modelo legendario popularizado por gigantes de la historia del rock y del blues como B.B. King, Slash y Pappo.

¿Quién es Joaco Velardez, el pequeño virtuoso de la guitarra?

Joaco Velardez, conocido en redes sociales como @joacoabel.rock, es un joven guitarrista oriundo de Don Torcuato que viene deslumbrando a miles de usuarios con su talento para el rock. Su primera gran repercusión pública ocurrió tras volverse viral por su interpretación del Himno Nacional Argentino en estilo rockero durante el acto escolar del 25 de Mayo en el Colegio Estrada de su ciudad natal.

Más allá de su impacto digital, el pequeño músico demuestra un recorrido constante en la escena local. Es integrante de la banda de rock Últimas Balas, con la que ganó un concurso para realizar una grabación profesional en vivo, y ya acumula presentaciones en diversos espacios de televisión y transmisiones de streaming como Canal de la Ciudad, DGO Stream y Aura Stream.

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