IR A
IR A

Tini Stoessel llegó a un acuerdo con su papá: con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel

Después de la gran disputa pública, trascendieron los detalles del acuerdo al que habría llegado la cantante con su familia y cómo se repartió el patrimonio.

Trascendió con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel.

Trascendió con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel.

La artista junto a su hermano Francisco.
Te puede interesar:

Llamativo: la fuerte decisión que tomó Fran Stoessel en medio de la pelea familiar de Tini

La información fue revelada por el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos, quien aseguró que las partes lograron resolver sus diferencias económicas y detalló qué porcentaje del patrimonio le correspondería a cada integrante de la familia. "El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses", afirmó.

Según explicó el periodista, el 70% del patrimonio habría quedado en manos de Tini Stoessel, mientras que el 30% restante se habría distribuido entre su padre, Alejandro Stoessel; su madre, Mariana Muzlera, y su hermano, Francisco. En cuanto a los porcentajes, el empresario se habría quedado con el 15% del patrimonio familiar, mientras que Muzlera habría recibido el 10% y Francisco, el 5% restante.

La auditoria que solicitó Tini Stoessel y que originó el escándalo con su familia: "Dueña de nada"

El escándalo familiar y económico alrededor de Tini Stoessel estalló en agosto de 2026. Todo pasó en medio de los preparativos para su boda, cuando la artista decidió indagar sobre las ganancias que obtuvo en todos estos años. De acuerdo con un informe que presentó Marina Calabró en Primicias Ya, la artista no tendría nada a su nombre.

Según los datos que habría arrojado la auditoría, se habla de una cifra de $70 millones que habrían desaparecido y, con respecto al resto de su patrimonio, todo estaría a nombre de la empresa familiar, que sería manejada por su padre, Alejandro Stoessel. Si bien aparecen sociedades a su nombre, no tendría la autoridad para intervenir.

Tini y Francisco, con sus padres.

Tini y Francisco, con sus padres.

Por su parte, Luis Ventura agregó que la artista no maneja dinero, sino que tendría una tarjeta de crédito con un monto de u$s5.000. Con respecto a quien arengó para que investigara sobre su dinero, habría sido Rodrigo De Paul.

Además, el periodista se refirió a la última internación de Alejandro y aseguró que no fue casualidad. "Lo que dicen es que cada vez que Tini quiso investigar, a Alejandro le pasaba algo. Misteriosamente terminaba internado. Pero esta vez siguió igual con la investigación y descubrió lo que descubrió", aseveró sobre la última internación del empresario televisivo.

"Me dicen que también su psicóloga, con quien habló mucho del tema, le abrió los ojos sobre su padre y su hermano", sumó el periodista Santiago Sposato.

La auditoría también dejó al descubierto un importante faltante de dinero: el patrimonio millonario que la cantante generó durante años con sus recitales, música y contratos publicitarios. En este contexto, la conductora explicó que comenzaron a aparecer interrogantes sobre esto: "Los 70 millones que justamente están buscando y Tini no los encuentra".

A esto se le suma la falta de control sobre la gira que tiene por delante. "No existen contratos firmados que le garanticen una participación en las ganancias que pueda surgir de ese tour", aseguró. "Tenés una mega gira internacional, 21 shows, donde no tiene asegurada la participación económica. Si no quieren, no le pagan nada", amplió.

Además, se remarcó la ausencia de documentos que cedan formalmente los derechos de imagen de la ex Violetta a esas firmas, lo que para la periodista representa una "traición a la confianza". Según Calabró, la cantante habría firmado todo confiando en que su padre velaba por sus intereses.

En este sentido, Tini tampoco tendría asegurada la posibilidad de cobrar las ganancias de su trabajo. "La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron o van a ser cobrados por una sociedad en la cual ella no tiene ningún control", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La gran ausencia de Tini Stoessel en medio de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

La llamativa ausencia de Tini en la boda de Lali y Pedro Rosemblat: ¿dónde estaba?

Sigue todo mal con la familia de Tini Stoessel

La terminante decisión de la novia de Fran Stoessel con Tini que volvió a encender la polémica familiar

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.

Lali mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

últimas noticias

El futbolista integra el plantel de Boca.

Tras el título de Boca, un futbolista declaró como imputado en una causa por tráfico de drogas

Hace 11 minutos
Protestas estudiantiles en Francia.

Estudiantes y docentes volvieron a protestar en Francia: medio centenar de colegios permaneció cerrado

Hace 19 minutos
Trascendió con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel.

Tini llegó a un acuerdo con su papá: con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel

Hace 23 minutos
Fred Machado fue extraditado en noviembre de 2025 a EE.UU.

Fred Machado recibió una pena de seis años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude

Hace 30 minutos
Los jóvenes esperan la llegada del Papa al Monumento de los Españoles. (Foto de la derecha: REUTERS Matías Baglietto)

La ilusión de los jóvenes que esperan a León XIV: "Hacía falta que venga, hay muchos problemas económicos en el país"

Hace 45 minutos