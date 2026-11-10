Tini Stoessel llegó a un acuerdo con su papá: con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel

Después de la gran disputa pública, trascendieron los detalles del acuerdo al que habría llegado la cantante con su familia y cómo se repartió el patrimonio.

Tras varios meses de tensiones familiares, versiones cruzadas y una fuerte disputa económica que habría afectado a toda la familia, Tini Stoessel habría llegado finalmente a un acuerdo con su entorno familiar para definir cómo se repartirían los bienes y el dinero.

La información fue revelada por el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos, quien aseguró que las partes lograron resolver sus diferencias económicas y detalló qué porcentaje del patrimonio le correspondería a cada integrante de la familia. "El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses", afirmó.

Según explicó el periodista, el 70% del patrimonio habría quedado en manos de Tini Stoessel, mientras que el 30% restante se habría distribuido entre su padre, Alejandro Stoessel; su madre, Mariana Muzlera, y su hermano, Francisco. En cuanto a los porcentajes, el empresario se habría quedado con el 15% del patrimonio familiar, mientras que Muzlera habría recibido el 10% y Francisco, el 5% restante.

El escándalo familiar y económico alrededor de Tini Stoessel estalló en agosto de 2026. Todo pasó en medio de los preparativos para su boda, cuando la artista decidió indagar sobre las ganancias que obtuvo en todos estos años. De acuerdo con un informe que presentó Marina Calabró en Primicias Ya, la artista no tendría nada a su nombre.

Según los datos que habría arrojado la auditoría, se habla de una cifra de $70 millones que habrían desaparecido y, con respecto al resto de su patrimonio, todo estaría a nombre de la empresa familiar, que sería manejada por su padre, Alejandro Stoessel. Si bien aparecen sociedades a su nombre, no tendría la autoridad para intervenir.

Tini y Francisco, con sus padres.

Por su parte, Luis Ventura agregó que la artista no maneja dinero, sino que tendría una tarjeta de crédito con un monto de u$s5.000. Con respecto a quien arengó para que investigara sobre su dinero, habría sido Rodrigo De Paul.

Además, el periodista se refirió a la última internación de Alejandro y aseguró que no fue casualidad. "Lo que dicen es que cada vez que Tini quiso investigar, a Alejandro le pasaba algo. Misteriosamente terminaba internado. Pero esta vez siguió igual con la investigación y descubrió lo que descubrió", aseveró sobre la última internación del empresario televisivo.

"Me dicen que también su psicóloga, con quien habló mucho del tema, le abrió los ojos sobre su padre y su hermano", sumó el periodista Santiago Sposato.

La auditoría también dejó al descubierto un importante faltante de dinero: el patrimonio millonario que la cantante generó durante años con sus recitales, música y contratos publicitarios. En este contexto, la conductora explicó que comenzaron a aparecer interrogantes sobre esto: "Los 70 millones que justamente están buscando y Tini no los encuentra".

A esto se le suma la falta de control sobre la gira que tiene por delante. "No existen contratos firmados que le garanticen una participación en las ganancias que pueda surgir de ese tour", aseguró. "Tenés una mega gira internacional, 21 shows, donde no tiene asegurada la participación económica. Si no quieren, no le pagan nada", amplió.

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Además, se remarcó la ausencia de documentos que cedan formalmente los derechos de imagen de la ex Violetta a esas firmas, lo que para la periodista representa una "traición a la confianza". Según Calabró, la cantante habría firmado todo confiando en que su padre velaba por sus intereses.

En este sentido, Tini tampoco tendría asegurada la posibilidad de cobrar las ganancias de su trabajo. "La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron o van a ser cobrados por una sociedad en la cual ella no tiene ningún control", concluyó.