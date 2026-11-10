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La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: "Una vida entera compartiendo todo"

Tras conocerse el fallecimiento del histórico integrante de Los Palmeras, el cantante compartió un mensaje lleno de cariño que dejó atrás los desencuentros e internas. "Hoy toca despedirme de un compañero de la vida", lamentó.

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino en redes sociales.

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino en redes sociales.

La noticia del fallecimiento de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, causó conmoción en el mundo de la música. Entre los mensajes de despedida se destacó el de Rubén "Cacho" Deicas, el histórico cantante del grupo de cumbia santafesina, quien dejó atrás sus diferencias para decirle adiós a "un compañero de la vida".

Marcos Camino junto a Los Palmeras, en el aniversario de Colón, el club de sus amores.
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Tanto Camino como Deicas formaron parte de Los Palmeras desde sus comienzos, en 1978, y compartieron unas cinco décadas de carrera hasta la salida del cantante, quien abandonó el grupo a mediados de 2025 después de un problema de salud y un fuerte enfrentamiento con quien fuera su compañero.

Sin embargo, Deicas dejó los conflictos atrás este martes para dedicarle unas palabras a Camino en sus redes sociales. "Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos", reflexionó junto a una foto de ambos en la que Marcos aparece con su infaltable acordeón.

"Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos", concluyó.

El emotivo comunicado de Los Palmeras por la muerte de Marcos Camino

Los Palmeras confirmaron este martes la muerte de Marcos Camino, acordeonista y fundador del grupo, a los 76 años en Santa Fe, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde despidieron al músico y destacaron el lugar que ocupó en la historia de la banda.

El texto oficial comenzó con una confirmación directa: "Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino". Luego, la banda recordó al acordeonista como "un referente fundamental" de su historia y aseguró que su legado y su pasión por la música permanecerán para siempre en las canciones del grupo.

El mensaje de Los Palmeras tras la muerte de su fundador y acordeonista Marcos Camino.

El mensaje de Los Palmeras tras la muerte de su fundador y acordeonista Marcos Camino.

En el mismo mensaje, los integrantes de la emblemática banda expresaron su acompañamiento a los seres queridos del músico y solicitaron que se respete la intimidad familiar, además de reclamar prudencia y responsabilidad al momento de difundir información vinculada con el caso en medio de la conmoción que atraviesa al ambiente musical.

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