Se supo el lujoso regalo que recibió Guillermo Coppola de parte de Ricardo Fort: "Era muy generoso"

MasterChef Celebrity fue el escenario de un emotivo encuentro cargado de nostalgia al juntar al histórico representante Guillermo Coppola con la joven Martita Fort . En medio de las exigentes pruebas culinarias que propone la competencia de Telefe , el exmánager de Diego Maradona mantuvo una cálida charla con la heredera de Ricardo Fort . La interacción entre las figuras de la farándula nacional sirvió para revivir anécdotas del pasado y poner sobre la mesa la generosidad que caracterizaba al recordado mediático en sus épocas de mayor esplendor.

La hija del empresario se acercó hasta la estación del invitado para obsequiarle unos dulces. Al entablar diálogo frente a las cámaras, la joven decidió evocar los lazos que unían a su padre con el recordado representante del astro del fútbol mundial . Con total naturalidad y haciendo referencia al vínculo afectivo que existía entre los protagonistas de la época dorada, la concursante rememoró: “Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento”.

Lejos de esquivar el entrañable recuerdo familiar, el exrepresentante saludó con afecto a la heredera y se detuvo a elogiar la inmensa debilidad que tenía el empresario por los obsequios costosos. Evocando con admiración la personalidad del recordado chocolatero y los tiempos en los que compartían reuniones sociales, el invitado destacó los lujosos presentes que solía repartir entre sus círculos más cercanos. Con una sonrisa al rememorar aquellos dorados años de la televisión, el histórico mánager sentenció: “Tu papá era muy regalero, muy generoso. Y con Diego también” .

El cálido cruce televisivo no tardó en transformarse en uno de los pasajes más comentados de la emisión por la ternura que despertó en la audiencia. La inesperada complicidad entre ambos invitados demostró cómo el legado del recordado mediático sigue vigente en la memoria de quienes compartieron momentos inolvidables con él. La charla entre el exrepresentante y la joven dejó en evidencia el profundo cariño que subsiste hacia la memoria del empresario en el ambiente artístico de la Argentina.

De este modo, la visita de Coppola al estudio de cocina sirvió para conectar el pasado glorioso de la farándula con la actual camada de famosos que participan del reality . Los relatos sobre los lujosos obsequios supieron tener el difunto empresario volvieron a acaparar la atención de los portales de espectáculos. La emotiva postal de camaradería coronó una noche donde los recuerdos y la emoción se adueñaron por completo de la atención.

Marta Fort recordó a su padre y contó cómo mantiene vivo su legado

Días atrás, Martita Fort protagonizó un conmovedor pasaje televisivo durante su paso por el ciclo Otro Día Perdido, donde se abrió a dialogar sobre la figura de su progenitor. Interpelada por los conductores acerca de la impronta del inolvidable empresario, la influencer reflexionó a corazón abierto sobre la conexión espiritual que conserva con él.

Al describir cómo convive con la ausencia física a más de una década de su partida, la hija del empresario confesó: “Yo lo extraño, pero al mismo tiempo me siento protegida por él. Siento que es mi guía. Está ausente porque no ves el cuerpo, pero lo siento presente. La energía está y me guía mucho”.

En la misma sintonía, la heredera del imperio chocolatero profundizó sobre los motivos que la impulsan a aceptar propuestas para sumarse a los estudios de televisión y producciones. Lejos de esquivar los flashes o buscar un perfil esquivo ante los medios, la mediática remarcó que su presencia en el circuito artístico cumple un rol fundamental para honrar la memoria familiar.

Para explicar su genuino entusiasmo por continuar transitando el camino de la exposición pública y los sets de grabación, la joven artista aseguró: “Me gusta estar en estos espacios, producirme y estar en la tele porque me gusta seguir el legado. Que digan, ‘está en la tele la hija de Ricardo Fort’, ¿me entendés?”.

Para la protagonista de la farándula, perpetuar la memoria de su padre fallecido en el año 2013 trasciende solamente la mención nostálgica en una entrevista periodística. Su visión apunta a sostener una presencia constante en el ecosistema mediático de la Argentina, conjugando sus propios proyectos personales con el orgullo de portar un apellido tan recordado.

El emotivo testimonio de la influencer dejó en evidencia la madurez con la que aprendió a gestionar el peso de su historia familiar frente a las cámaras de televisión. La conexión que mantiene con el recuerdo del chocolatero se transformó en el motor principal para consolidar su propio espacio en el mundo del espectáculo nacional. Así, entre recuerdos entrañables y una marcada vocación artística, la heredera ratificó que su apellido seguirá ligado fuertemente a la historia grande de la farándula.