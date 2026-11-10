10 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El Papa pidió a los jóvenes que no se obsesionen con el éxito o el dinero: "No se arrodillen ante lo que no puede darles vida"

En la vigilia con la juventud, que reunió a una multitud en el Monumento de los Españoles, con música en vivo, testimonios y momentos de oración, el Sumo Pontífice dejó un mensaje cargado de esperanza y fe. "No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad", advirtió.

Por
El Papa León XIV en Palermo ante una multitud de jóvenes. 

El Papa León XIV en Palermo ante una multitud de jóvenes. 

Captura de video

En el Monumento de los Españoles, en Palermo, el Papa León XIV encabeza una vigilia de oración y diálogo con jóvenes, como parte de su visita a la Argentina y por pedido expreso del propio Pontífice, que busca encontrarse con las nuevas generaciones. "No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad", señaló el Sumo Pontífice.

Casi un millón de jóevenes se reunieron en Palermo para la vigilia del Papa León.
Te puede interesar:

León XIV reunió a más de un millón de jóvenes: música, historias de vida y un mensaje para las nuevas generaciones

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, abrió la vigilia con un mensaje dirigido a los jóvenes llegados desde distintos puntos del país. Advirtió sobre las heridas de la pobreza, la soledad, las adicciones y la falta de trabajo. También reivindicó la tarea solidaria y expresó: "Al costado del camino no debe quedar nadie". Uno de los que le habló directamente al Santo Padre fue Agustín, quien señaló que encontró en la fe la salida de las adicciones.

Otra una de las jóvenes, Agustina, que preguntó cómo acompañar a los excluidos pese a la frustración, León XIV pidió no perder la esperanza y confiar en que Dios acompaña incluso cuando no se ven los frutos, mientras que a Franco le recordó que la fe también se expresa en el trabajo y las tareas cotidianas, vividas con amor.

Choque Urbano recibió al Santo Padre con una intervención de percusión. Luego, Luquita Rodríguez habló del arte como camino de encuentro con Dios y con uno mismo. La propuesta sumó ballet de Maia Roldán, un recitado de Borges por Alan Madanes y canciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, antes del mensaje central.

Después de agradecer el recibimiento, las preguntas y los testimonios, León XIV centró su reflexión en los ídolos que, según advirtió, ocupaban un lugar central en la vida de muchas personas. Entre ellos mencionó el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer.

Al referirse a los riesgos de las redes sociales, León XIV señaló: "A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos".

Por otra parte, cuestionó a quienes lucran con prácticas que generan dependencia y afirmó: "Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias".

Papa León XIV a los jóvenes: "¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!

Al retomar las palabras de Agustín, "Hoy estoy de pie", León XIV las vinculó con los tres jóvenes de Babilonia y convocó a los presentes a permanecer firmes frente a los ídolos de esta época: "¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense!".

En el tramo final de la vigilia, León XIV confió a los jóvenes la segunda parte del lema del encuentro: "¡Vayan y anuncien!". Los convocó a llevar ese mensaje a sus ciudades, pueblos y periferias para que quienes se sentían lejos de Dios descubrieran que Cristo también los estaba buscando.

También anunció la bendición de una cruz que recorrería las comunidades y pidió que, al pasar de unas manos a otras, transmitiera de corazón en corazón el fuego del amor de Cristo. Finalmente, encomendó ese camino a Nuestra Señora de Luján y concluyó con una última invitación: "¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo!".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El querido Luquitas Rodríguez fue uno de los jóvenes que disertó ante el Sumo Pontífice.

Del recuerdo a Francisco al mensaje ante León XIV: la emotiva participación de Luquitas Rodríguez en la vigilia juvenil

Gustavo Sylvestre estuvo con el intendente de Luján, Leonardo Boto.

C5N en Luján: Gustavo Sylvestre mostró la previa de la histórica llegada de León XIV a la ciudad bonaerense

Papa en Palermo ante una multitud de jóvenes. 

El emoción del Papa ante la marea de jóvenes en Palermo: "Una bienvenida que solo Argentina puede dar"

Valentino Merlo vivió un emotivo reencuentro.

El emotivo momento que vivió Valentino Merlo en la vigilia con el papa León XIV: "Era el cura de mi escuela"

Cristian, de 25 años, le contó su historia al papa León XIV en Palermo.

Quiénes son los cuatro jóvenes que hablaron con el papa León XIV en la vigilia en Palermo

Los jóvenes esperan la llegada del Papa al Monumento de los Españoles. (Foto de la derecha: REUTERS Matías Baglietto)

La ilusión de los jóvenes en la espera de León XIV: "Hacía falta que venga, hay muchos problemas económicos en el país"

Rating Cero

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino en redes sociales.

La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: "Una vida entera compartiendo todo"

Valentino Merlo vivió un emotivo reencuentro.

El emotivo momento que vivió Valentino Merlo en la vigilia con el papa León XIV: "Era el cura de mi escuela"

Tensión en MasterChef Celebrity: de quién se trata

Escándalo en MasterChef Celebrity: llanto, acusaciones de robo y un fuerte enfrentamiento entre dos participantes

Trascendió con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel.

Tini llegó a un acuerdo con su papá: con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel

Lali Espósito se realizó un drástico cambio de look y mostró el proceso en redes sociales. 

¿Nueva etapa? Lali sorprendió con un drástico cambio de look que revolucionó las redes

Marcos Camino junto a Los Palmeras, en el aniversario de Colón, el club de sus amores.

El emotivo adiós de Colón a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras e ícono sabalero

últimas noticias

El querido Luquitas Rodríguez fue uno de los jóvenes que disertó ante el Sumo Pontífice.

Del recuerdo a Francisco al mensaje ante León XIV: la emotiva participación de Luquitas Rodríguez en la vigilia juvenil

Hace 48 minutos
La industria textil atraviesa una fuerte caída de la producción y el empleo.

Advierten que en la industria textil se destruyeron casi 29 mil empleos y 1.090 empresas durante la gestión de Javier Milei

Hace 51 minutos
Cacho Deicas despidió a Marcos Camino en redes sociales.

La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: "Una vida entera compartiendo todo"

Hace 51 minutos
Los reyes de España asistieron a la misa.

Los reyes de España asistieron a una misa para recordar a las víctimas del choque de trenes en Toledo

Hace 59 minutos
Gustavo Sylvestre estuvo con el intendente de Luján, Leonardo Boto.

C5N en Luján: Gustavo Sylvestre mostró la previa de la histórica llegada de León XIV a la ciudad bonaerense

Hace 1 hora