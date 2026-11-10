El Papa pidió a los jóvenes que no se obsesionen con el éxito o el dinero: "No se arrodillen ante lo que no puede darles vida"

En la vigilia con la juventud, que reunió a una multitud en el Monumento de los Españoles, con música en vivo, testimonios y momentos de oración, el Sumo Pontífice dejó un mensaje cargado de esperanza y fe. "No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad", advirtió.

En el Monumento de los Españoles, en Palermo, el Papa León XIV encabeza una vigilia de oración y diálogo con jóvenes, como parte de su visita a la Argentina y por pedido expreso del propio Pontífice, que busca encontrarse con las nuevas generaciones. "No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad", señaló el Sumo Pontífice.

León XIV reunió a más de un millón de jóvenes: música, historias de vida y un mensaje para las nuevas generaciones

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, abrió la vigilia con un mensaje dirigido a los jóvenes llegados desde distintos puntos del país. Advirtió sobre las heridas de la pobreza, la soledad, las adicciones y la falta de trabajo. También reivindicó la tarea solidaria y expresó: "Al costado del camino no debe quedar nadie". Uno de los que le habló directamente al Santo Padre fue Agustín, quien señaló que encontró en la fe la salida de las adicciones.

Otra una de las jóvenes, Agustina, que preguntó cómo acompañar a los excluidos pese a la frustración, León XIV pidió no perder la esperanza y confiar en que Dios acompaña incluso cuando no se ven los frutos, mientras que a Franco le recordó que la fe también se expresa en el trabajo y las tareas cotidianas, vividas con amor.

Choque Urbano recibió al Santo Padre con una intervención de percusión. Luego, Luquita Rodríguez habló del arte como camino de encuentro con Dios y con uno mismo. La propuesta sumó ballet de Maia Roldán, un recitado de Borges por Alan Madanes y canciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, antes del mensaje central.

Después de agradecer el recibimiento, las preguntas y los testimonios, León XIV centró su reflexión en los ídolos que, según advirtió, ocupaban un lugar central en la vida de muchas personas. Entre ellos mencionó el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer.

Al referirse a los riesgos de las redes sociales, León XIV señaló: "A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos".

Por otra parte, cuestionó a quienes lucran con prácticas que generan dependencia y afirmó: "Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias".

Papa León XIV a los jóvenes: "¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!

Al retomar las palabras de Agustín, "Hoy estoy de pie", León XIV las vinculó con los tres jóvenes de Babilonia y convocó a los presentes a permanecer firmes frente a los ídolos de esta época: "¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense!".

En el tramo final de la vigilia, León XIV confió a los jóvenes la segunda parte del lema del encuentro: "¡Vayan y anuncien!". Los convocó a llevar ese mensaje a sus ciudades, pueblos y periferias para que quienes se sentían lejos de Dios descubrieran que Cristo también los estaba buscando.

También anunció la bendición de una cruz que recorrería las comunidades y pidió que, al pasar de unas manos a otras, transmitiera de corazón en corazón el fuego del amor de Cristo. Finalmente, encomendó ese camino a Nuestra Señora de Luján y concluyó con una última invitación: "¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo!".