Irán declaró como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina Mediante un comunicado del Ministerio de Exteriores de Teherán, se informó que la medida es en respuesta a la decisión de Javier Milei de calificar de la misma manera a la Guardia Revolucionaria en marzo. "El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", advirtieron. Por Agregar C5N en









Mediante un comunicado del Ministerio de Exteriores de Teherán, se informó que la medida es en respuesta a la decisión de Javier Milei de calificar de la misma manera a la Guardia Revolucionaria en marzo.

El régimen de Irán declaró a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas. La medida es en respuesta a la decisión de Javier Milei de calificar de la misma manera a la Guardia Revolucionaria en marzo. "El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", advirtieron.

En marzo de este año, el Gobierno de Javier Milei declaró como "organización terrorista" al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una rama de las Fuerzas Armadas de Irán fundada después de la revolución de 1979, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El presidente Milei sostuvo que la medida busca saldar "una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas" y reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, al tiempo que planteó el alineamiento de la Argentina con la civilización occidental frente a quienes buscan destruirla.

Frente a este contexto, el Ministerio de Exteriores de Teherán emitió hoy un comunicado expresaron que "en respuesta a la medida hostil del gobierno argentino de designar como entidad terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)".

"El Gobierno de la República Islámica de Irán, de conformidad con el principio de reciprocidad y en virtud de la Ley de Acción Recíproca de 2019 en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como Organización Terrorista por parte de los Estados Unidos, declara por la presente que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan sujetas a las disposiciones de dicha ley y las designa como organizaciones terroristas".

La ley a la que hacen referecia en Teherán mendciona que "todos los países que de cualquier manera cumplan o apoyen la decisión de los Estados Unidos de América de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a acciones recíprocas". "Es evidente que el gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", advirtieron. El comunicado de la Oficina del Presidente sobre Irán en marzo pic.twitter.com/ds0Jx5mXIm — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 1, 2026