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Dos famosas no respetaron el código de vestimenta en la Santa Misa del papa León XIV: "Fueron de rosa y celeste"

La conductora Yanina Latorre contó todos los detalles de la previa de la celebración religiosa y los comportamientos de los famosos, pero sorprendió al revelar que hubo quienes no respetaron lo pedido.

¿Qué famosos fueron al VIP?

¿Qué famosos fueron al VIP?

Captura mejorada con IA.

El papa León XIV celebró su primera misa en Buenos Aires el lunes al mediodía en el Museo de los Españoles y hubo una serie de invitados VIP que recibieron una invitación con el código de vestimenta. Sin embargo, Yanina Latorre contó que hubo dos famosas que no lo respetaron.

La triste noticia que recibió el papa León.
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La conductora contó en Yanina 107.9 que Zulemita Menem y Zulema Yoma, su madre, no respetaron los códigos y fueron con looks de colores. “Mucha gente preguntaba por la ropa, decía que había que ir de negro, de manga largas”, contó.

“Yo fui con un traje negro y esta remera, pero llegó un momento en el que el calor fue tan apabullante que todo el mundo se empezó a sacar los sacos. Era todo protocolo, todos de oscuro”, sumó.

Y contó: “Las únicas dos personas que fueron de coloro…rarísimo, Zulemita Menem y la madre, Zulema Yoma. Fueron primera dama, deberían poder seguir el protocolo. Estaban de rosa y celeste”. Después tuvieron un cruce en redes sociales en el que Zulemita contó que no le especificaron cómo ir.

La agenda del papa León XIV en Argentina este martes 10 de noviembre

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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